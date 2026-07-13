Dlaczego koncerty System Of A Down trwają krócej niż występy wielu innych gigantów rocka? Ile potrwają i o której skończą się występy w Warszawie?

Fani i fanki zespołu System of a Down swoje czekali na jego powrót do Europy - w tym oczywiście do Polski. Przed okresem pandemicznym formacja zawitała na Stary Kontynent w 2017 roku i także wtedy zagrała w krakowskiej TAURON Arenie.

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Gdy wydawało się, że formacja może już nie zagrać serii występów na skalę światową i skupi się na rodzimych Stanach Zjednoczonych, w końcu wiosną 2025 roku zawitała na kilka pokazów na teren Ameryki Południowej, aż w końcu jesienią ubiegłego roku ogłosiła szczegóły europejskiego tournée. W jego ramach ogłoszony został początkowo jeden koncert na warszawskim PGE Narodowym, jednak w związku z kolosalnym zainteresowaniem, szybko zapowiedziany został kolejny. Tym samym System of a Down, z gościnnym udziałem Acid Bath i Queens of the Stone Age, zagrają w Stolicy już 18 i 19 lipca!

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Ile będą trwały koncerty System of a Down w Warszawie?

Do obu koncertów już bliżej, niż dalej! W związku z tym przyglądamy się różnym aspektom wyczekiwanej wizyty System of a Down w Polsce. Tym razem bierzemy na tapet temat tego, ile właściwie trwają pokazy formacji na trwającej europejskiej części koncertów. Z danych, publikowanych za pośrednictwem strony setlist.fm wynika, że tym razem grupa gra set, na który składa się od 29. do nawet 31. kompozycji. Cały pokaz zaś trwa około 1h i 40 minut - niekiedy wydłuża się o około pięć minut. Z danych, dotyczących czasówek tegorocznych koncertów SOAD wynika także, że zespół raczej nie pojawia się na scenie punktualnie o podanej przez organizatora godzinie. Najczęściej mowa o około 10-minutowym "poślizgu".

O której skończą się warszawskie koncerty System of a Down? Na ten moment nie wiadomo, gdyż nie jest jeszcze znany harmonogram wydarzenia i ramowy początek występu. Gdy takowa informacja zostanie podana przez organizatora, artykuł zostanie zaktualizowany!

Dlaczego koncerty System of a Down są tak krótkie?

Średni czas trwania koncertów System of a Down to około półtorej godziny, co uznaje się za stosunkowo mało. Z czego wynika fakt, iż zespół gra tak szybkie sety? Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Pierwszy wynika z faktu, iż muzycy grają zwarte, energetyczne i szybkie pokazy, nieprzerywane chociażby dłuższymi monologami, kierowanymi do publiczności.

Nie jest tajemnicą fakt, że dzieje się tak również z inicjatywy Serja Tankiana. Wokalista od lat nie ukrywa, że koncerty są dla niego bardzo dużym wysiłkiem, a na staniu przez długi czas na scenie - w tym przypadku przez kilkanaście dni pod rząd - cierpi jego kręgosłup. Ból pleców na pewnym etapie był dla niego na tyle uciążliwy, że przeszedł operację, ta jednak mu nie pomogła. W przypadku tegorocznej trasy System of a Down po Europie nie da się także nie zauważyć, że jest ona wyjątkowo intensywna. W trakcie zaledwie trzech tygodni grupa zagra dziesięć koncertów, robiąc sobie pomiędzy nimi raptem jedno- bądź dwudniowe przerwy (najdłuższa trwa trzy dni i mowa tu o chwili oddechu między pokazami w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a kolejno Wyspami i Polską).

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