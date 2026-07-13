Mastodon powraca z nowym albumem. Oto szczegóły Marrow Deep

Amerykańska formacja Mastodon wypuściła, na początku czerwca 2026 roku, do sieci premierowy utwór, Your Ghost Again, który był pierwszą zapowiedzią nowego studyjnego wydawnictwa.

– To była trudna płyta do nagrania. To był dla nas bardzo emocjonalny czas. Straciłem mamę, przeszliśmy przez to całe zamieszanie z Brentem [Hindsem, gitarzysta Mastodon w latach 2000-2025 - przyp. red.], a potem on zmarł. Było ciężko. To wszystko ma swoje odzwierciedlenie w muzyce, w tych piosenkach. Cieszę się, że to wydamy, bo kisiliśmy całość przez jakiś czas. Nad dużą częścią tego materiału, a przynajmniej nad szkieletami utworów na ten album, siedzieliśmy od dwóch lat – powiedział perkusista i wokalista Brann Dailor w podcaście Sixty Scales And The Truth.

Teraz w końcu poznaliśmy szczegóły kolejnego albumu. Marrow Deep ukaże się na rynku 28 sierpnia 2026 nakładem wytwórni Loma Vista Recordings.

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Zbiegło się to z premierą drugiego singla promującego wydawnictwo. Kawałek zatytułowany Snakes For Dinner jest już dostępny w sieci (teledysk do niego zrealizowany udostępniamy w dalszej części artykułu). Gościnnie udział wziął w nim Josh Homme, lider Queens of the Stone Age, dla którego nie jest to pierwsza współpraca z Mastodon. Przypomnijmy, że pojawił się on w kompozycji Colony of Birchmen na albumie Blood Mountain z 2006.

– Praca nad tym albumem była niesamowitą podróżą i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, jak wyszedł. Nie możemy się doczekać, aż usłyszycie całość! Do tego czasu wpadajcie odpalić nowy klip i zamawiajcie album w przedsprzedaży już dziś. Bądźcie czujni – będziemy na bieżąco wrzucać nowości, materiały i mnóstwo innych fajnych rzeczy! Jak zawsze – dziękujemy, że jesteście częścią naszego świata. Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy was wszystkich na trasie "Poisonous Weapons" i kolejnych koncertach! – czytamy w poście udostępnionym przez zespół w mediach społecznościowych.

Na dziewiątym albumie Mastodon znajdzie się 12 premierowych kompozycji. Tak prezentuje się tracklista:

Barbarian's Blood Poisonous Weapons Your Ghost Again Snakes For Dinner Out Like A Lamb In The Ruins They're Coming For You Golden Spires Moth And Bone A Vampire's Demeanor The Vanishing The Three Fates

Na następcy podwójnego Hushed and Grim (2021), jak zapowiedział Dailor, nie znajdą się partie autorstwa Hindsa, który zginął w wypadku motocyklowym w Atlancie w ubiegłym roku, kilka miesięcy po odejściu ze składu. Obecnie w Mastodon grają: Dailor, gitarzysta Bill Kelliher, basista i wokalista Troy Sanders, gitarzysta Nick Johnston oraz klawiszowiec João Nogueira.

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