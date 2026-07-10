Świętujemy dzień rock and rolla! Oto najsłynniejsze utwory z tym zwrotem w tytule!

Rock and Roll to gatunek muzyki popularnej, który pojawił w Stanach Zjednoczonych już pod koniec lat ‘40. Wywodzi się on z muzyki społeczności afroamerykańskiej i łączy w sobie brzmienia jazzu, bluesa, rhythm and bluesa, gospel, boogie woogie, a nawet country. Swoją nazwę zyskał dopiero w 1954 roku i to właśnie na lata ‘50 przypada okres jego rozkwitu i największej popularności - to wtedy swoje kariery prowadzili Chuck Berry, Little Richard, Bill Haley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis i oczywiście Elvis Presley. To właśnie za jego sprawą równie popularny stał się termin Rockabilly, który używany był do typu Rock and Rolla, nagrywanego wyłącznie przez białych artystów, którzy dużo czerpali z brzmienia społeczności afroamerykańskiej.

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Kiedy rock and Roll stał się rockiem?

Pod koniec lat ‘50 Rock and Roll zmienił się - 1958 roku Elvis został powołany do wojska, rok później w katastrofie lotniczej zginęli Buddy Holly, Big Bopper i Ritchie Valens, a Little Richard porzucił muzykę, by zostać pastorem. Także brzmienie Rock and Rolla ewoluowało stało się bogatsze, bardziej wszechstronne. Już latach ‘60 określenie to zostało porzucone na rzecz po prostu Rocka. Rock and Roll nigdy jednak nie zniknął całkowicie - artyści do dziś powołują się w swoich inspiracjach na największe nazwiska, które w latach ‘50 grały Rock and Rolla, nadal popularne jest też hasło “Sex, Drugs and Rock and Roll’. W muzyce znaleźć można naprawdę sporo kawałków, w tytułach których pojawia się słowo termin "rock and roll" - sprawdź zebrane przez nas przykłady w galerii na samej górze artykułu!

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