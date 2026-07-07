To utwór Rainbow, Black Sabbath czy Dio? Sprawdź się w naszym quizie

Ronnie James Dio to jeden z najlepszych wokalistów w historii muzyki rockowej. To człowiek, który spopularyzował w latach 80. gest dłoni zwany mano cornuta. Muzyk twierdził, że zaczerpnął ten symbol od swojej włoskiej babci, która używała go w celach ochronnych do odczyniania złych uroków.

Choć zmarł w 2010 roku, to pamięć o nim zdecydowanie nie gaśnie.

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Zanim stał się ikoną metalu, Dio śpiewał w blues-rockowym zespole Elf. Tam wypatrzył go gitarzysta Ritchie Blackmore, który po odejściu z Deep Purple szukał wokalisty do swojego nowego projektu Rainbow. Jak się okazało: to był strzał w dziesiątkę. Świadczy o tym m.in. kultowy album Rising. To właśnie wówczas Dio zaczął pisać teksty inspirowane fantasy, magią czy średniowieczem.

W 1979 roku wokalista natomiast odszedł z Rainbow i dołączył do innej legendarnej kapeli, Black Sabbath. Jego drogi z ekipą Tony'ego Iommiego jednak stosunkowo szybko się rozeszły, po dwóch albumach, choć potem nie zabrakło kolejnych epizodów w tej historii. Z kolei w 1982 wokalista założył własną kapelę Dio, do której zaprosił basistę i klawiszowca Jimmy'ego Baina, gitarzystę Viviana Campbella oraz perkusistę Vinny'ego Appice'a. Debiutancki album, Holy Diver z 1983, okazał się gigantycznym sukcesem. Utwór tytułowy i Rainbow in the Dark podbiły stacje radiowe oraz MTV. Pod szyldem Dio ukazało się łącznie 10 płyt.

W latach 90. Dio znów znalazł się w składzie Black Sabbath, ale ten epizod okazał się ponownie krótkotrwały. W 2006 roku wytwórnia postanowiła natomiast wydać kompilację Black Sabbath: The Dio Years. Tony Iommi skontaktował się z Dio, aby nagrać na to wydawnictwo trzy nowe utwory. Chemia między muzykami była na tyle dobra, że natychmiast zapragnęli oni ruszyć w trasę koncertową. Ale pod szyldem Heaven & Hell na cześć płyty Black Sabbath z 1980, na której zadebiutował wokalista. W 2009 grupa wypuściła pełnoprawny krążek The Devil You Know. Były też plany na kolejny...

Niestety, ta piękna historia została brutalnie przerwana. Pod koniec 2009 u Ronniego Jamesa Dio zdiagnozowano raka żołądka. Mimo ogromnej woli walki, wokalista zmarł 16 maja 2010 w wieku 67 lat.

A czy ty jesteś prawdziwym fanem twórczości Ronniego Jamesa Dio i otrafisz bezbłędnie przyporządkować utwór do odpowiedniego etapu jego kariery? Sprawdź się.

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