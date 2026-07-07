Co oznacza nazwa System Of A Down? Historia, której wielu fanów nie zna

Kiedy właściwie rozpoczyna się historia zespołu System of a Down? Korzenie formacji sięgają roku 1992 roku i kapeli o nazwie Soil. Założyli ją znajomi jeszcze z czasów szkolnych, gdy obaj uczyli się w Rose and Alex Pilibos Armenian School: Serj Tankian i Daron Malakian. Co ciekawe, przyjaźń nawiązali dopiero w czasie, gdy każdy z nich stawiał już pierwsze kroki w różnych muzycznych projektach, a to ze względu na 8-letnią różnicę wieku między nimi i fakt, iż przez to raczej nie mieli ze sobą zbyt dużej styczności w szkole.

Serj śpiewał i grał na klawiszach, Daron również stał za mikrofonem, mając przy tym w ręku gitarę. Skład zespołu uzupełnili Dave Hakopyan i Domingo "Dingo" Laranio, a także pierwotnie zatrudniony jako menedżer, a w końcu także gitarzysta Shavo Odadjian. Niestety, już w 1994 roku, po zaledwie pierwszym występie na żywo, Soil rozpadło się. Malakian, Tankian i Odajian nie zamierzali jednak składać broni.

System of a Down - 5 ciekawostek o debiutanckiej płycie zespołu | Jak dziś rockuje?

Korzenie nazwy System of a Down

Jeszcze w 1994 roku trio powołało do życia kolejny wspólny zespół. Został on dość szybko nazwany właśnie jako System of a Down. Skąd akurat taki wybór? Inspiracją dla muzyków stał się wiersz, napisany przez Darona Malakiana, zatytułowany "Victims of a Down". Słowo "Victims", czyli "ofiary" zostało jednak tu zmienione na "System". Jak wskazuje magazyn "Revolver", w tym przypadku to basista był zdania, że nazwa grupy w takiej właśnie formie ma dużo większą szansę na to, aby trafić do szerszej publiczności. Daron zaś chętnie się z nim w tym zgodził.

Muzykami kierował także inny, nieco zaskakujący, ale w pełni zrozumiały z perspektywy fana powód. Uznali oni, że mając nazwę, zaczynającą się na literę "S" zapewnią miejsce w sklepach muzycznych swoim płytom tuż obok krążków zespołu, który oni sami podziwiali, czyli Slayer. Daron nigdy nie ukrywał, że ikona thrash metalu miała bardzo duży wpływ na jego styl gry na gitarze, do tego także w rozmowie z "Revolver" stwierdził, że sam charakteryzuje muzykę System of a Down jako "wspólne dziecko The Beatles i Slayera". Skład formacji ustabilizował się w 1997 roku, wraz z dołączeniem do niego perkusisty Johna Dolmayana.

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