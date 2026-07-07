Nagranie z koncertu System of a Down jest wiralem w sieci! "Trzęsły się ściany"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-07 9:50

Wielkimi krokami zbliżają się jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Mowa oczywiście o aż dwóch pokazach, jakie dadzą na warszawskim PGE Narodowym System of a Down! Formacja już rozpoczęła tegoroczną trasę po Europie - nie da się nie zauważyć, że przyciąga ona tłumy najwierniejszych i chętnych do zabawy fanów!

Członkowie zespołu System of a Down na jasnym tle. O ich nadchodzących koncertach przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Jeszce wcale nie tak dawno atmosfera wokół zespołu System of a Down wydawała się być wyjątkowo napięta. Pomimo wydania w 2020 roku singli Protect the Land oraz Genocidal Humanoidz formacja nie poszła ciosem i nie wydała całego, wyczekiwanego od 2025 roku, studyjnego albumu. Równie krucho było z koncertami, które, jeśli już, grupa grała głównie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Do tego wszystkiego dochodziły wypowiedzi o problemach z komunikacją w SOAD, szczególnie w kontekście prac nad nowym materiałem, a także otwarta niechęć Serja Tankiana do światowych tras koncertowych. Ta przybrała tak duży rozmiar, że sam zainteresowany zdał sobie sprawę z problemu i miał nawet zaproponować swoim kolegom z zespołu połączenie sił z innym wokalistą! Miało nawet dojść do spotkania, jednak, jak dobrze wiemy, System of a Down pozostał w niezmienionym składzie.

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Fani szaleją na europejskiej trasie koncertowej System of a Down!

Dopiero w 2025 roku okazało się, że formacja, pierwszy raz od lat, zagra serię koncertów na terenie Ameryki Południowej. Już wtedy zapowiadano, że jeśli przebiegną one w dobrej atmosferze, jest szansa na kolejne występy w innych częściach świata, w tym w Europie. 

W końcu we wrześniu ubiegłego roku ogłoszone zostały szczegóły europejskiego tournée, w tym także ostatecznie aż dwa koncerty ikon nu metalu w Polsce! Te odbędą się już naprawdę niedługo, gdyż 18 i 19 lipca na warszawskim PGE Narodowym. Na obu pokazach w roli gości specjalnych zaprezentują się Acid Bath oraz Queens of the Stone Age.

Za zespołami już kilka występów na trasie, w tym na terenie Francji. To właśnie wideo z pierwszego z dwóch zaplanowanych nad Sekwaną koncertów obiegło sieć i szybko stało się wiralem. Przedstawia ono imponujący tłum, który zbiera się w kilka grupek, które natychmiastowo ruszają do szalonego pogo. Wszystko to miało miejsce oczywiście przy okazji klasyka nad klasykami, czyli Chop Suey!. Jak donoszą lokalne media, emocje na koncercie System of a Down były na tyle duże, że aż wstrząsnęły ścianami francuskiego Stade De France! 

Zobacz wideo poniżej!

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