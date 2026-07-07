Formacja Wolf Alice zagrała na koncercie słynny utwór Nirvany. Fani tego się nie spodziewali!

Wolf Alice to obecnie jeden z absolutnie najważniejszych zespołów na brytyjskiej scenie alternatywnego rocka. Kwartet z Londynu, na czele którego stoi magnetyczna wokalistka i gitarzystka Ellie Rowsell, powstał w 2010 roku i ma na koncie cztery studyjne albumy.

Grupa obecnie cały czas promuje ostatni krążek The Clearning, który pojawił się na półkach sklepowych w sierpniu 2025. Ta płyta ugruntowała mocną pozycję Wolf Alice na rynku muzycznym. Album został przyjęty z ogromnym uznaniem krytyków, zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście albumów i po raz czwarty trafił na shortlistę prestiżowej Mercury Music Prize.

Ostatnio natomiast formacja Wolf Alice zagrała swój największy koncert w dotychczasowej karierze, gromadząc tłumy w kultowym Finsbury Park. 5 lipca, muzycy powrócili do rodzinnego miasta, aby zamknąć mini-festiwal.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Grupa zagrała łącznie ponad 20 utworów. Fani usłyszeli na żywo m.in. kompozycje z The Clearning takie jak Bloom Baby Bloom, Leaning Against the Wall czy The Sofa. Zespół przygotował też niespodzianki – po raz pierwszy na tej trasie pojawił się White Leather. W secie nie zabrakło także Gospel Oak. To pierwsza z trzech zapowiedzianych nowości, które w najbliższych tygodniach trafią na cyfrowe platformy w ramach pakietu b-side'ów z The Clearning.

Prawdziwe szaleństwo zaczęło się jednak podczas bisów. Po kultowym Moaning Lisa Smile, muzycy zaprezentowali... Smells Like Teen Spirit, czyli cover najsłynniejszego utworu w dorobku Nirvany.

Muzycy Wolf Alice zagrają ponownie w Polsce w 2026

Grupa Wolf Alice regularnie odwiedza nasz kraj. W 2025 zagrała nawet w Polsce dwa razy: najpierw w trakcie festiwalu Open'er w Gdyni, a później w ramach klubowego koncertu w warszawskiej Progresji. W tym roku również będzie można zobaczyć muzyków nad Wisłą. 21 sierpnia 2026 wystąpią oni na festiwalu Rockowizna w Poznaniu. Przypomnijmy, że ta impreza potrwa trzy dni, od 20 do 22 sierpnia, na terenie Lotniska Ławica. Oprócz Wolf Alice na poznańskiej odsłonie Rockowizny zobaczymy także m.in. Sex Pistols z Frankiem Carterem, Within Temptation, Novę Twins, Kult, Lady Pank czy Acid Drinkers.

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