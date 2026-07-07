Black Sabbath zapowiedzieli pierwszą oficjalną książkę! Nadchodzi The Masters of Reality - Why Black Sabbath Matter

Na rynku, na przestrzeni lat, ukazało się naprawdę sporo książek dotyczących historii kultowej formacji Black Sabbath. Ale dopiero w 2026 roku premierę będzie miała pierwsza w pełni autoryzowana pozycja.

Publikacja zatytułowana The Masters of Reality - Why Black Sabbath Matter trafi na półki w październiku nakładem Rufus Publications, a przedsprzedaż ruszyła właśnie w sieci. Książka stanowi monumentalne podsumowanie niezwykłej historii zespołu – od jego skromnych początków w robotniczym Birmingham pod koniec lat 60., aż po pożegnalny koncert zatytułowany Back To The Beginning, który odbył się w lipcu 2025 na stadionie Villa Park.

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Za cały projekt odpowiada legendarny fotograf Ross Halfin. "Ten potężny, 500-stronicowy tom śledzi rozwój grupy od końca lat 60. za pomocą ogromnej liczby rzadkich fotografii i pamiątek – wielu publikowanych po raz pierwszy i starannie wybranych na potrzeby tego wydawnictwa. Książka obejmuje klasyczny skład Sabbath, w którym znaleźli się Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler oraz Bill Ward, i zawiera eseje autorstwa dziennikarzy Geoffa Bartona i Dave'a Linga, którzy przeprowadzili wywiady ze wszystkimi czterema członkami zespołu specjalnie na potrzeby tej publikacji" – czytamy w zapowiedzi.

Prace nad The Masters of Reality - Why Black Sabbath Matter rozpoczęły się dwa lata temu, a projekt miał pierwotnie zostać ogłoszony krótko po wspomnianym koncercie w Birmingham w 2025.

Ozzy i Sharon [Osbourne, żona wokalisty i menedżerka - przyp. red.] chcieli, aby książka ukazała się tuż po finałowym koncercie w Birmingham. Jednak nagłe odejście Ozzy'ego sprawiło, że świat muzyki na chwilę się zatrzymał. Ozzy był w pełni zaangażowany w ten projekt i podpisał specjalne arkusze do książki na miesiące przed ostatnim koncertem – tak samo jak pozostali członkowie zespołu. Uznaliśmy więc, że teraz, rok po koncercie "Back to the Beginning", nadszedł właściwy moment na ogłoszenie tego projektu. Wszyscy czujemy, że ta książka jest celebracją zarówno Black Sabbath, jak i samego Ozzy'ego, oraz pokazuje, jak ogromne mają znaczenie. Mam nadzieję, że fani będą zachwyceni – dodał Halfin, cytowany w informacji prasowej.

Warto wspomnieć, że wdawnictwo ukaże się w trzech wersjach, z czego dwie to limitowane edycje kolekcjonerskie:

The Super Deluxe Signed Metal Edition (200 numerowanych egzemplarzy) w formacie 303 mm x 426 mm; okładka wykonana z ręcznie obrabianego, szczotkowanego metalu z grzbietem z recyklingowanej skóry z fioletowo-białymi tłoczeniami; książka zapakowana jest w skórzane, eleganckie etui; każdy egzemplarz zawiera unikalną wklejkę własnoręcznie podpisaną przez Ozzy'ego Osbourne'a, Tony'ego Iommiego, Geezera Butlera i Billa Warda; cena: 950 funtów;

(200 numerowanych egzemplarzy) w formacie 303 mm x 426 mm; okładka wykonana z ręcznie obrabianego, szczotkowanego metalu z grzbietem z recyklingowanej skóry z fioletowo-białymi tłoczeniami; książka zapakowana jest w skórzane, eleganckie etui; każdy egzemplarz zawiera unikalną wklejkę własnoręcznie podpisaną przez Ozzy'ego Osbourne'a, Tony'ego Iommiego, Geezera Butlera i Billa Warda; cena: 950 funtów; The Super Deluxe Signed Edition (300 numerowanych egzemplarzy) w formacie 303 mm x 426 mm; oprawa z czarnej skóry ekologicznej z fioletowo-białymi tłoczeniami i wklejonym zdjęciem zespołu; ta wersja również zawiera oryginalne autografy całej czwórki; cena: 650 funtów;

(300 numerowanych egzemplarzy) w formacie 303 mm x 426 mm; oprawa z czarnej skóry ekologicznej z fioletowo-białymi tłoczeniami i wklejonym zdjęciem zespołu; ta wersja również zawiera oryginalne autografy całej czwórki; cena: 650 funtów; The Standard Edition w formacie 246 mm x 346 mm; efektowna, foliowana okładka, zamknięta w materiałowym etui z białym logo; cena: 99 funtów.

Geezer Butler nie ma litości dla okładki słynnego albumu Black Sabbath. "Najgorsza w historii"

Album Paranoid z 1970 bez wątpienia przeszedł do historii. Dla wielu fanów to najlepszy krążek w dorobku Black Sabbath. Posiada on jednak okładkę, która do dziś wywołuje mieszane odczucia. Basista Geezer Butler nie zostawił zresztą suchej nitki na oprawie graficznej. – Uważaliśmy, że to fatalna okładka. To był pomysł ówczesnego menedżera, z którym szybko się rozstaliśmy. Do dziś nie mam pojęcia, co ta okładka przedstawia. Jakiś facet przebrany z mieczem. To najgorsza okładka wszech czasów – powiedział Butler w rozmowie dla Steel City Con. Okładkę zaprojektował Keith McMillan. On także zrobił zdjęcie w Black Parku w Buckinghamshire. Modelem był natomiast jego asystent, Roger Brown.

Oto ciekawostki o albumie Vol. 4 od formacji Black Sabbath:

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