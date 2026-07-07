Marilyn Manson zaskakuje na europejskiej trasie koncertowej! Na setliście niemal od dekady wybrzmiał kultowy cover

Jeszcze niedawno wydawało się, że Marilyn Manson jest osobą całkowicie skończoną w szeroko pojmowanym świecie show biznesu. Jednak muzyk od samego początku nie przyznawał się do licznych i poważnych oskarżeń, jakie kierowały wobec niego kobiet, a które dotyczyły przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i seksualnej.

W 2024 roku jednak oficjalnie stało się jasne, że Manson jest gotowy do powrotu, gdy zapowiedział serię występów, aż w końcu wydał nową piosenkę i ogłosił premierę kolejnej płyty. Już po premierze One Assassination Under God – Chapter 1 muzyk powrócił po aż siedmioletniej przerwie do Polski, gdzie w listopadzie 2025 zagrał wyprzedany koncert w Warszawie w COS Torwar. Dość szybko okazało się, że Manson wróci nad Wisłę po niecałym roku, gdyż już 18 lipca, tym razem do łódzkiej Atlas Areny. Na wybierających się na ten pokaz fanów i fanki czekają niespodzianki na setliście!

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Marilyn Manson ponownie gra cover klasyka Depeche Mode na nowej trasie!

Pierwszy koncert w ramach tegorocznej odsłony europejskiej części swojej trasy koncertowej Manson zagrał 4 lipca w Hiszpanii. To tam niespodziewanie, po dokładnie 9-letniej przerwie, muzyk ponownie włączył do swojej setlisty kultowy wśród jego fanów i fanek cover słynnego Personal Jesus, wykonywanego oryginalnie przez Depeche Mode.

Kompozycja wybrzmiała jako ostatnia, a więc zamykająca cały pokaz i co istotne, powtórzyło się to także na kolejnym koncercie w Hiszpanii. Jak dokładnie prezentuje się setlista, której można się spodziewać na zbliżającym się wielkimi krokami koncercie Mansona w Łodzi? Prezentujemy ją poniżej:

Marilyn Manson - setlista z koncertu w Hiszpanii z 4 lipca 2026 roku

Nod If You Understand Disposable Teens Angel With the Scabbed Wings Great Big White World This Is the New Shit Dried Up, Tied and Dead to the World The Love Song Exit Wound (debiut na żywo) The Nobodies Diary of a Dope Fiend The Dope Show (poprzedzone fragmentem "I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)") As Sick as the Secrets Within Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover) (s)AINT mOBSCENE The Beautiful People

Bis:

Tourniquet Personal Jesus (Depeche Mode cover) (pierwszy raz od 2017)

Marilyn Manson wyda w tym roku nowy album

Jeszcze w tym roku, 14 sierpnia, światło dzienne ujrzy nowy studyjny album artysty. Mowa o kontynuacji krążka z 2024, czyli One Assassination Under God – Chapter 2 na który złoży się łącznie dziewięć premierowych kompozycji. Do odsłuchu jest już dostępny pierwszy singiel z wydawnictwa - także grany na koncertach Exit Wound.

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