Marilyn Manson powraca z nowym studyjnym albumem. Oto szczegóły tego wydawnictwa

W 2024 roku na rynku ukazał się One Assassination Under God – Chapter 1 sygnowany przez Marilyna Mansona. Tytuł całości wskazywał, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się drugiej części. W pierwszą rocznicę wydania wspomnianego albumu, Manson podgrzał atmosferę za sprawą enigmatycznego wpisu na Instagramie. Zasugerował w nim, ku uciesze fanów, że "kolejny rozdział" nadchodzi wielkimi krokami. I tak rzeczywiście się stanie.

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Krążek One Assassination Under God – Chapter 2 ukaże się na rynku 14 sierpnia 2026 nakładem wytwórni Nuclear Blast. Płytę zapowiada singiel Exit Wound, który jest już dostępny w sieci. Utwór skomponowali i wyprodukowali Manson oraz jego wieloletni współpracownik Tyler Bates, który na początku tego roku poinformował, że opuszcza koncertowy skład zespołu dowodzonego przez Mansona. Bates wyjaśnił, że chce teraz skupić się na "przedsięwzięciach artystycznych, filmowych i telewizyjnych". Co ciekawe, Bates uważa, że One Assassination Under God – Chapter 2 to "najlepsza płyta, jaką razem stworzyli".

Na nadchodzącym albumie znajdzie się 9 premierowych utworów. Tak prezentuje się szczegółowa tracklista:

Unalive Don’t Answer The Door Front Toward Enemy All The Vilest Things None Of The Suns Lucifer’s Teardrop The Arsonist Exit Wound Enantiomorph

Dobra informacja dla wszystkich fanów @marilynmanson. Jego nowy album, "One Assassination Under God – Chapter 2", ukaże się 14 sierpnia 2026. W sieci pojawiła się już pierwsza zapowiedź tego krążka, utwór "Exit Wound". pic.twitter.com/iAqXrcQmul— Szymon Bijak (@SzymonBijak) June 12, 2026

Marilyn Manson ponownie zagra w Polsce w 2026

W 2026 Marilyn Manson po raz kolejny zagra w naszym kraju. Artysta, w ramach tegorocznej odsłony trasy, wystąpi 18 lipca 2026 w łódzkiej Atlas Arenie. Przypomnijmy, że Manson zagrał ostatni raz w Polsce w połowie listopada 2025. Koncert, w całości wyprzedany, odbył się na warszawskim Torwarze. Był to jego powrót do Polski po siedmioletniej przerwie.

Oto ciekawostki o albumie Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) od Marilyna Mansona: