Maynard James Keenan (Tool) został pozwany! Jest złym współpracownikiem?

Maynard James Keenan kojarzy się wszystkim przede wszystkim ze swoją działalnością w świecie muzyki. Artysta jest członkiem grup ikonicznych dla metalu alternatywnego: Tool, Puscifer oraz A Perfect Circle, a obecnie skupia się na koncertowaniu u boku ostatniej z wymienionych. Ta dopiero co, gdyż w środę 10 czerwca zagrała na warszawskim Torwarze.

Maynard to jednak nie tylko muzyka. Dał się on poznać jako miłośnik sztuk walki - sam ma czarny pas w jiu-jitsu! Sport to nie jedyna pasja spoza świata muzyki, której dał się porwać Keenan. Już przodkowie lidera Toola zajmowali się winiarstwem, co on sam kultywuje po dziś dzień. Maynard jest właścicielem winnicy Caduceus Cellars, położonej na terenie Arizony. Marka ta cieszy się sporym uznaniem wśród amatorów wina. Pod koniec 2025 roku zaś muzyk współzałożył firmę Potions, LLC, która zajmuje się produkcją rzemieślniczych alkoholi, m.in. ginu Thirteen Moons.

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Maynard James Keenan stanie przed sądem?

Muzyk swoje nowe przedsiębiorstwo prowadzi z partnerami biznesowymi. Jak jednak poinformował jako pierwszy portal "Courthouse News Service", jeden z nich, Dave Sanclement zdecydował się pozwać Keenana i firmę Do Sądu Najwyższego hrabstwa Maricopa trafił pozew. w którym mężczyzna twierdzi, że został zmuszony do opuszczenia biznesu, co nastąpiło w jego opinii w odpowiedzi na skargi, które składał on do zarządu, a które dotyczyły postępowania frontmana Toola.

Sanclement oskarża Maynarda i pozostałych dawnych partnerów biznesowych o spiskowanie przeciwko niemu, aby pozbawić go roli nadzorującej codzienną działalność firmy. Zaznacza on w pozwie, że został odwołany ze stanowiska nie ze względu na źle wykonywaną pracę, a w wyniku skarg, które skierował przeciwko Keenanowi. W tych wskazywał na jego rzekome "nielegalne działania biznesowe", które miały dotyczyć jego innych przedsięwzięć biznesowych. Na ten moment muzyk Toola nie skomentował zarzutów.

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