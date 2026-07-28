Legendarna artystka zmaga się z poważną chorobą. To dlatego zniknęła na dłuższy czas

Carly Simon to jedna z kluczowych postaci muzyki lat 60. i 70. Urodziła się 25 czerwca 1943 roku, a muzyka w jej domu była obecna od zawsze. Co ciekawe, jako 8-latka Carly miała poważny problem z jąkaniem się, na co nie pomogły jej nawet konsultacje psychiatryczne. Drogą do poradzenia sobie z tą przypadłością okazało się być śpiewanie.

Karierę rozpoczęła w 1963 roku w duecie Simon Sisters, którego drugą połową była jej siostra, Lucy Simon. W kolejnej dekadzie Carly postanowiła rozpocząć karierę solową, a debiutancki album, zatytułowany po prostu imieniem i nazwiskiem, wydała w 1971 roku. Już na tej płycie znalazł się przebój That's the Way I'vey Heard It Should Be, a sama artystka zdobyła nagrodę Grammy dla 'Najlepszej nowej artystki'. Najbardziej rozpoznawalną kompozycją Simon pozostaje utwór You're So Vain z jej trzeciego wydawnictwa No Secrets.

Najważniejsze kobiece albumy rockowe wszech czasów

Do 2009 roku Simon wydała 23. studyjne albumy, po czym znacząco ograniczyła swoją działalność publiczną. Teraz artystka, która skończyła w ubiegłym miesiącu 83 lata, zdradziła powód takiego stanu rzeczy.

Carly Simon o diagnozie Parkinsona

Artystka przesłała specjalne oświadczenie dla portalu "Ultimate Classic Rock", w który wyjaśniła, że jakiś czas temu zdiagnozowano u niej Parkinsona. Simon dodaje, że trochę zajęło jej przyzwyczajenie się do życia z tą chorobą: "Parkinson jest inny dla każdego i może być nieprzewidywalny. W niektóre dni jestem tak zmęczona, że w ogóle nie mogę się ruszyć. Kiedy indzie daje mi to trochę więcej miejsca na poruszanie się, myślenie, pracę i poczucie siebie". Artystka szczegółowo opisała to, od jakich objawów zaczęła się u niej choroba, która początkowo nie została zdiagnozowana. Nie ukrywa ona, że dziś ma trudności z poruszaniem się, niekiedy zmaga się także z apatią, zapewnia przy tym, że poddaje się koniecznemu leczeniu.

To jednak nie jedyna poważna choroba, z jaką mierzyła się artystka w ostatnich latach. Przeszła ona także leczenie raka podstawnokomórkowego skóry - jest to typ nowotworu skóry, który u Simon pojawił się na twarzy. To z tego powodu właśnie ta znacząco ograniczyła swoją obecność w przestrzeni publicznej. Carly zaznacza, że choroby nie wpłynęły na jej własną działalność artystyczną, a ona wciąż pracuje, tworzy i śpiewa.

Tym samym Simon zapowiedziała swój nowy, pierwszy od aż 17 lat studyjny album. Wydawnictwo Comes in Waves ukaże się już 14 sierpnia i złoży się na nie 12 premierowych utworów, w tym wydany jako pierwszy singiel Howl.

Oto najważniejsze kobiece albumy rockowe wszech czasów. Te płyty tworzą historię: