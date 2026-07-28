Bruce Springsteen i Bon Jovi na jednej scenie! Historyczny występ odbył się w Madison Square Garden

Amerykańska formacja Bon Jovi w 2026 roku, po przerwie związanej z problemami zdrowotnymi wokalisty Jona Bon Joviego (przeszedł on operację strun głosowych), powróciła do koncertowania. Pierwszy koncert odbył się 7 lipca w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Podczas finałowego, dziewiątego występu ramach rezydentury Bon Jovi w kultowej hali, który odbył się 26 lipca, na scenie pojawił się gość specjalny. Jon Bon Jovi zaprosił do wspólnego grania samego Bruce'a Springsteena!

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Zapowiadając gościa, wokalista Bon Jovi nie szczędził komplementów legendarnemu Bossowi. Przedstawił go jako "króla wspaniałego stanu New Jersey".

Najpierw Springsteen z muzykami grupy wykonał utwór Who Says You Can’t Go Home, który pochodzi z albumu Have a Nice Day (2005). Na zwieńczenie całego koncertu wybrano cover kultowego hymnu Springsteena z lat siedemdziesiątych, a mianowicie The Promised Land.

Należy także wspomnieć, że trzy dni wcześniej grupa musiała skrócić występ z powodu problemów wokalisty. Wszystkiemu była winna ostra infekcja zatok. – Wiem, że Was zawodzę, ale cholernie mnie boli – powiedział wówczas ze sceny. Na szczęście, stan zdrowia lidera grupy szybko uległ poprawie.

Jeśli chodzi o dalszej plany Bon Jovi, to pod koniec sierpnia grupa zagra pierwszy z zaplanowanych koncertów na Starym Kontynencie. Muzycy odwiedzą w tym roku m.in. Londyn (trzy występy na stadionie Wembley).

Fabularny film o Bon Jovi jest już w drodze! Co o nim wiadomo?

Na ekrany zmierza filmowa biografia Bon Jovi, o czym informowaliśmy w marcu tego roku. W cały projekt będzie zaangażowany sam Jon Bon Jovi. O realizację całości do samego końca biły się liczne studia filmowe. Ostatecznie film powstanie pod szyldem Universalu. Do napisania scenariusza zaangażowany został Cody Brotter. Z kolei za produkcję odpowiedzialni będą Kevin J. Walsh i Gotham Chopr. Na kolejne informacje musimy jeszcze poczekać.

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