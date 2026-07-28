Bruce Springsteen i Bon Jovi na jednej scenie! Historyczny występ odbył się w Madison Square Garden
Amerykańska formacja Bon Jovi w 2026 roku, po przerwie związanej z problemami zdrowotnymi wokalisty Jona Bon Joviego (przeszedł on operację strun głosowych), powróciła do koncertowania. Pierwszy koncert odbył się 7 lipca w Madison Square Garden w Nowym Jorku.
Podczas finałowego, dziewiątego występu ramach rezydentury Bon Jovi w kultowej hali, który odbył się 26 lipca, na scenie pojawił się gość specjalny. Jon Bon Jovi zaprosił do wspólnego grania samego Bruce'a Springsteena!
Zapowiadając gościa, wokalista Bon Jovi nie szczędził komplementów legendarnemu Bossowi. Przedstawił go jako "króla wspaniałego stanu New Jersey".
Najpierw Springsteen z muzykami grupy wykonał utwór Who Says You Can’t Go Home, który pochodzi z albumu Have a Nice Day (2005). Na zwieńczenie całego koncertu wybrano cover kultowego hymnu Springsteena z lat siedemdziesiątych, a mianowicie The Promised Land.
Należy także wspomnieć, że trzy dni wcześniej grupa musiała skrócić występ z powodu problemów wokalisty. Wszystkiemu była winna ostra infekcja zatok. – Wiem, że Was zawodzę, ale cholernie mnie boli – powiedział wówczas ze sceny. Na szczęście, stan zdrowia lidera grupy szybko uległ poprawie.
Jeśli chodzi o dalszej plany Bon Jovi, to pod koniec sierpnia grupa zagra pierwszy z zaplanowanych koncertów na Starym Kontynencie. Muzycy odwiedzą w tym roku m.in. Londyn (trzy występy na stadionie Wembley).
Fabularny film o Bon Jovi jest już w drodze! Co o nim wiadomo?
Na ekrany zmierza filmowa biografia Bon Jovi, o czym informowaliśmy w marcu tego roku. W cały projekt będzie zaangażowany sam Jon Bon Jovi. O realizację całości do samego końca biły się liczne studia filmowe. Ostatecznie film powstanie pod szyldem Universalu. Do napisania scenariusza zaangażowany został Cody Brotter. Z kolei za produkcję odpowiedzialni będą Kevin J. Walsh i Gotham Chopr. Na kolejne informacje musimy jeszcze poczekać.