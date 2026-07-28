Bruce Dickinson na temat nowego solowego albumu. Pojawi się na nim utwór, który napisał jego syn

W 2024 roku Bruce Dickinson, ku uciesze fanów, wydał solowy album The Mandrake Project, pierwszy po prawie dwudziestu latach przerwy. Wiadomo już od jakiegoś czasu, że na kolejne wydawnictwo wokalisty Iron Miaden nie będziemy musieli czekać aż tak długo. Dickinson ma gotowego następcę The Mandrake Project. – 16 utworów w 21 dni, 100 procent na żywo. Jestem z pokolenia anty-AI – powiedział w rozmowie z magazynem Rolling Stone.

Całość ma się ukazać na rynku w 2027. Natomiast ostatnio, w rozmowie ze Steve’em Harkinsem w programie TalkShopLive, Dickinson zdradził, że na jego nadchodzącym albumie pojawi się utwór, który napisał Austin Dickinson, jego syn. 35-latek w przeszłości śpiewał w zespołach Rise to Remain oraz As Lions. Teraz natomiast zajmuje się pisaniem scenariuszy.

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Mam ogromne szczęście, że moje dzieci, a w szczególności Austin, zajmują się pisaniem. Podczas rozmów, które prowadzimy, on podrzuca pomysły mi, a ja podrzucam mu swoje. [...] Napisał dla mnie numer na nową płytę. Kiedy go nagrywaliśmy, wpadł do studia i był absolutnie nim zachwycony. To będzie jeden z kluczowych utworów na krążku i bardzo chciałbym z nim jeszcze w przyszłości współpracować. On jest kimś, kogo określiłbym mianem czystego artysty-twórcy. Całe jego życie opiera się na tworzeniu rzeczy. A to musi gdzieś znaleźć swoje ujście – powiedział Dickinson.

Przypomnijmy, że nowa płyta wokalisty powstała w słynnym Studio 606 w Kalifornii, należącym do Dave’a Grohla, lidera amerykańskiego Foo Fighters. Co ciekawe, na wspomnianym albumie, i to w roli perkusisty, ma się pojawić Andreas Kisser, gitarzysta kultowej formacji Sepultura.

Na wydawnictwie Dickinsona zagrają muzycy z jego obecnego składu koncertowego, czyli Dave Moreno (perkusja), Mistheria (instrumenty klawiszowe), Tanya O'Callaghan (gitara basowa), Philip Näslund (gitara) oraz Chris Declercq (gitara).

Frontman Iron Maiden ujawnił także, że pierwsze utwory zapowiadające płytę trafią do słuchaczy jeszcze w tym roku. – W tym miesiącu będę kręcił cztery, może pięć teledysków – dodał.

A czego możemy spodziewać się po całości? W ubiegłym roku wokalista powiedział dla zachodniego Metal Hammera, że płyta, pod kątem brzmieniowym, ma balansować między potężnym, ciężkim graniem a akustycznymi balladami.

Oto najlepsze utwory Iron Maiden, które napisał Bruce Dickinson: