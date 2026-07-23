Voivod w Polsce! Kanadyjska legenda zagra w Warszawie - szczegóły

Voivod zagrają w Polsce! Legendy metalu wracają do Warszawy

To fantastyczna wiadomość dla wszystkich fanów progresywnego i technicznego metalu w naszym kraju. Legendarna kanadyjska formacja Voivod ogłosiła swój powrót do Polski, co stanowi ważny punkt na mapie letnich wydarzeń muzycznych.

Zespół, który od 1982 roku nieprzerwanie kształtuje scenę metalową, jest znany ze swojego innowacyjnego podejścia, łącząc ciężkie brzmienia z elementami progresywnymi i tekstami inspirowanymi science fiction. Ich unikalny styl, charakteryzujący się dysonansowymi progresjami i jazzowymi riffami, zapewnił im status jednej z najważniejszych kapel w historii thrash metalu. Koncert w Warszawie będzie doskonałą okazją, by na własne uszy przekonać się o ich scenicznej potędze i usłyszeć materiał z bogatej dyskografii, w tym z najnowszych, nagradzanych wydawnictw.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Voivod w Warszawie 2026?

Fani kanadyjskiej legendy powinni zapisać w kalendarzach jedną, konkretną datę. Koncert Voivod w Polsce odbędzie się we wtorek, 28 lipca 2026 roku. Wydarzenie będzie miało miejsce w warszawskim klubie Hydrozagadka, który znajduje się przy ulicy 11 Listopada 22.

Warto zaznaczyć, że dla zespołu nie będzie to pierwsza wizyta w tym miejscu, ponieważ ostatni raz grali tam we wrześniu 2018 roku, co z pewnością przywołuje dobre wspomnienia wśród najwierniejszych słuchaczy. Warszawski występ jest częścią rozbudowanej europejskiej trasy letniej, podczas której Voivod promuje swoje klasyczne albumy oraz pracuje nad nowym materiałem. Harmonogram wieczoru przewiduje otwarcie bram o godzinie 19:00, a start samego koncertu zaplanowano na godzinę 20:00. Informacje o ewentualnym supporcie nie zostały jeszcze ogłoszone.

DATA KONCERTU: 28 lipca 2026 r.

28 lipca 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Hydrozagadka, ul. 11 listopada 22

Klub Hydrozagadka, ul. 11 listopada 22 SUPPORT: Salo

Czasówka:

DRZWI 16:30

SALO 17:15

VOIVOD 18:00

Voivod w Warszawie 2026. Bilety na koncert

Sprzedaż biletów na warszawski koncert zespołu Voivod już trwa, dlatego fani zainteresowani udziałem w wydarzeniu powinni czym prędzej zaopatrzyć się w swoje wejściówki. Dostępne są one u oficjalnych dystrybutorów, co gwarantuje bezpieczeństwo zakupu. Bilety można nabywać za pośrednictwem platform biletowych takich jak ebilet.pl, empikbilety.pl, goingapp.pl oraz bezpośrednio na stronie organizatora winiarybookings.pl.

Ceny biletów na ten wyjątkowy wieczór z pionierami technicznego thrash metalu zaczynają się od 119,99 zł. Ze względu na kultowy status zespołu oraz ich doskonałą reputację jako wykonawcy na żywo, warto nie zwlekać z decyzją o zakupie. To jedyna szansa, by zobaczyć Voivod w Polsce w ramach ich letniej trasy w 2026 roku.

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