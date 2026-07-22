Muzycy Black Sabbath oddali hołd Ozzy'emu Osbourne'owi. Wpisy zamieścili także m.in. James Hetfield z Metalliki i Zakk Wylde

To właśnie w środę 22 lipca 2026 roku cały świat ciężkich brzmień wspomina Ozzy'ego Osbourne'a. Przypominamy, że legendarny muzyk zmarł nagle, zaledwie nieco ponad dwa tygodnie po swoim ostatnim występie w rodzinnym Birmingham w ramach pożegnalnego wydarzenia "Back to the Beginning". W chwili śmierci, spowodowanej bezpośrednio przez rozległy zawał serca, "Książę Ciemności" miał 76 lat.

W 2026 minął rok od śmierci artysty. Szczególny wyraz hołdu dla niego zamieściła jego ukochana córka, Kelly Osbourne. Kobieta wrzuciła za pośrednictwem swoich kont na portalach społecznościowych dwa wpisy: w pierwszym opisała, czym jest dla niej żałoba, drugi to swoisty "List do taty", w którym nie zabrakło wielu niezwykle emocjonalnych stwierdzeń wciąż zmagającej się ze startą Kelly.

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Ozzy Osbourne na ostatnim nagraniu przed śmiercią. Kelly Osbourne wrzuciła je na dwa dni przed odejściem artysty eska rock

Tak muzycy oryginalnego składu Black Sabbath wspominają Ozzy'ego Osbourne'a

W rocznicę śmierci Ozzy'ego wspominające go wpisy zamieścili w mediach społecznościowych również żyjący muzycy Black Sabbath. Bill Ward napisał: "Codziennie panuje uporczywa cisza. Bardzo za Tobą tęsknimy. Z poważaniem, z miłością dla rodziny Osbourne'ów, Billa i Jackie Ward. Geezer Butler dodał od siebie:

"Rok temu – trudno uwierzyć. Cieszę się, że mogliśmy zagrać ostatni koncert, w naszym rodzinnym mieście, zaledwie kilka tygodni przed odejściem Ozzy'ego. Odszedł fizycznie, ale jego legenda wciąż żyje. Niesamowite wspomnienia. Ozzy na zawsze".

Najbardziej obszerny wpis zamieścił Tony Iommi. Gitarzysta wspomina, że był z Ozzym w stałym kontakcie, a obecnie nadal często go wspomina i ogląda archiwalne nagrania, nie ukrywa także tęsknoty za przyjacielem:

Cześć wszystkim. Minął już rok od śmierci Ozzy'ego i wciąż nie mogę uwierzyć, że go z nami nie ma. Oglądam go na YouTube i czuję się, jakby wciąż był z nami. Zawsze byliśmy w kontakcie, prawie co tydzień, i zazwyczaj rozmawialiśmy o naszych dolegliwościach, a potem o tym, co robiliśmy w danym tygodniu. Fani byli absolutnie wspaniali, a miłość i szacunek, jakie mu okazali, były po prostu niesamowite. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zagrać ostatni koncert w oryginalnym składzie Black Sabbath na koncercie „Back To The Beginning” w naszym rodzinnym Birmingham! Nigdy nie będzie drugiego Ozzy'ego. Tęsknię za Tobą, mój drogi przyjacielu. Tony.

Muzycy o Ozzym Osbournie rok po śmierci

Wpis upamiętniający Ozzy'ego zamieścili także jego najbliżsi współpracownicy: Andrew Watt i Zakk Wylde. Zdjęcia, na których pozuje z "Księciem Ciemności" wrzucił również YUNGBLUD. Duff McKagan zaś wrzucił fotkę tatuażu w kształcie nietoperza, w opisie której wprost dał do zrozumienia, że powstał on ku pamięci Osbourne'owi. Kilka słów od siebie za pośrednictwem kont Metalliki napisał też James Hetfield:

Dał mi mistrza, na którym mogłam się wzorować, a kiedy w końcu go poznałam, był miły, pozytywny i bezpośredni, co sprawiło, że poczułam jeszcze większą miłość do niego i jego mistrzostwa. Kocham cię, Ozzy. Kochamy Cię i tęsknimy. Z szacunkiem, J.

Tak wyglądał ostatni występ Ozzy'ego Osbourne'a: