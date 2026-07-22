Protest song od Archive! Posłuchaj "Yahoo"

Czasami powstaje singiel, który tak mocno oddaje ducha chwili i jest tak silnie związany z tym, co dzieje się na świecie, że po prostu trzeba go opublikować natychmiast. “Yahoo” jest właśnie jedną z takich piosenek. To prawdopodobnie najbardziej bezkompromisowo szczery utwór, jaki kiedykolwiek napisaliśmy, niesie ze sobą przesłanie, które moim zdaniem, powinno zostać usłyszane. Wiem, że niektórzy mogą poczuć dyskomfort z powodu dosłowności warstwy lirycznej, jednak istnieje długa i piękna tradycja artystów wykorzystujących swoją twórczość, by zabierać głos w ważnych sprawach i przeciwstawiać się systemowym nierównościom, wojnom oraz politycznemu uciskowi. Ostatecznie jednak “Yahoo” nie jest piosenką o polityce tylko o człowieczeństwie i o nieludzkich działaniach tyranów oraz niektórych światowych przywódców. Mam wrażenie, że w ostatnich latach na artystów wywierana jest coraz większa presja, aby nie zabierali głosu, czy to ze strony sponsorów, promotorów, algorytmów czy nawet własnych rządów. Uważam jednak, że niezwykle ważne jest, aby środowisko artystyczne nie dało się zastraszyć.“Yahoo” to szczery wkład Archive w długą tradycję protest songu - tak o utworze mówi Darius Keeler.

Najsłynniejsze antywojenne protest songi / Eska Rock

Powstało również 100 ręcznie numerowanych singli 12" z utworem „Yahoo” oraz remiksem przygotowanym przez legendarnego producenta Youtha (The Verve, Pink Floyd, U2) i byłego basistę Killing Joke.

Wydanie zawiera także kod do pobrania wersji cyfrowej z dodatkowymi remiksami, limitowany art print autorstwa cenionego streetartowca Alarica Hammonda oraz ekskluzywny t-shirt Yahoo. Cały zestaw został ograniczony do zaledwie 100 egzemplarzy i jest dostępny wyłącznie w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie zespołu.

Cały dochód ze sprzedaży wydania 12" zostanie przekazany na rzecz organizacji charytatywnej Peace Direct.

Peace Direct to międzynarodowa organizacja pozarządowa wspierająca lokalne społeczności działające na terenach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Jej misją jest pomoc ludziom w powstrzymywaniu przemocy poprzez zapewnianie wsparcia, wiedzy, zasobów i możliwości realnego budowania pokoju.

Zamiast podążać utartą ścieżką, Archive przez kolejne dekady nieustannie redefiniuje swoje brzmienie, swobodnie łącząc progresywny rock, elektronikę, soul i post-rock, jednocześnie zachowując własną, niepowtarzalną tożsamość. Album „Take My Head” (1999) przyniósł bardziej melodyjne kompozycje, natomiast „You All Look the Same to Me”(2002) pokazał pełnię ich artystycznych ambicji dzięki monumentalnemu, szesnastominutowemu utworowi „Again”.

Rosnąca popularność we Francji i pozostałych krajach Europy zaowocowała stworzeniem ścieżki dźwiękowej do filmu „Michel Vaillant”w reżyserii Luca Bessona. Wydany w 2004 r. krążek „Noise” okazał się przełomowym momentem w karierze zespołu, umacniając jego pozycję jako jednej z najważniejszych formacji alternatywnych na kontynencie. Przyjmując bardziej otwartą formułę kolektywu, Archive kontynuowali artystyczną ewolucję na albumach „Lights”(2006) oraz politycznie zaangażowanej serii „Controlling Crowds” (2009), potwierdzając zarówno siłę swoich tekstów, jak i imponującą różnorodność stylistyczną.

Twórcza passa trwała również na kolejnych wydawnictwach: „With Us Until You're Dead” (2012), „Axiom” (2014), „Restriction” (2015) oraz „The False Foundation” (2016). Projekt „Axiom” wykroczył poza muzykę, inspirując pełnometrażowy dystopijny film, którego premiera odbyła się podczas Sundance London.

Słynący z hipnotyzujących i niezwykle intensywnych koncertów Archive od ponad 25 lat konsekwentnie przekracza gatunkowe granice i artystyczne oczekiwania. Ich nieustanne poszukiwania nowych środków wyrazu oraz umiejętność opowiadania poruszających historii sprawiły, że zespół zyskał oddaną międzynarodową publiczność i na stałe zapisał się w gronie najbardziej oryginalnych i bezkompromisowych formacji współczesnej muzyki.

Archive tworzą: Darius Keeler (fortepian, instrumenty klawiszowe), Danny Griffiths (klawisze), Dave Pen (wokal, gitara), Pollard Berrier (wokal, gitara), Lisa Mottram (wokal) oraz Jimmy Collins (wokal).