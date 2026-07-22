Slash (Guns N' Roses) wskazał 10 albumów, które zmieniły jego życie

Slash, a właściwie Saul Hudson, przyszedł na świat 23 lipca 1965 roku w Hampstead w Londynie. Muzyk Guns N' Roses dorastał w Blurton w Stoke-on-Trent, a jego rodzina była mocno związana ze światem artystycznym – matka, Ola Hudson, była czarnoskórą projektantką mody, z kolei ojciec, Anthony Hudson, był artystą tworzącym okładki płyt.

W wieku sześciu lat przeniósł się z najbliższymi do Los Angeles. Jako nastolatek fascynował się jeżdżeniem na bmx-ie, ale w wieku ok. 14 lat chwycił za gitarę. I zaczął ćwiczyć po kilkanaście godzin dziennie. Wtedy już doskonale wiedział, czym chce się zająć w przyszłości.

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Pseudonim "Slash" dał mu przyjaciel rodziny, aktor Seymour Cassel. Zaczął tak na niego wołać, ponieważ Saul zawsze się spieszył i błyskawicznie przeskakiwał z jednego zajęcia do drugiego. Słowo oznaczające cięcie lub ukośnik idealnie oddawało to, że młody muzyk był nieustannie w biegu.

W 1983 roku, w wieku 18 lat, dołączył do zespołu Hollywood Rose reprezentującego nurt glam metalowy. Dwa lata później grał już w Guns N' Roses, z którym odniósł niewyobrażalny sukces. Debiutancki album Gunsów totalnie rozbił bank, a numery takie, jak Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle czy Paradise City były grane w stacjach radiowych i telewizyjnych. Dziś należą do kanonu muzyki rockowej. Grupa rządziła na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, ale wewnątrz nie działo się najlepiej. Z powodu narastających konfliktów, Slash postanowił opuścić skład zespołu w 1996.

Gitarzysta następnie zajął się własnym projektem Slash's Snakepit. Później powołał do życia supergrupę Velvet Revolver. Zaczął działać także na niwie solowej. A w drugiej dekadzie XXI wieku skupił się na zespole, do którego zaprosił wokalistę Mylesa Kennedy'ego oraz muzyków formacji The Conspirators.

W 2016 roku, po dwudziestu latach rozłąki, stało się to, co wielu uważało za niemożliwe: Slash i Axl Rose zakopali topór wojenny. Slash powrócił do Guns N' Roses. Grupa od dekady skupia się na koncertowaniu, ale wciąż fani nie doczekali się pełnowymiarowego albumu od swoich ulubieńców.

Zanim jednak Slash rozpoczął bardzo udaną karierę, musiał się zainspirować dziełami starszych kolegów po fachu. W przeszłości, w rozmowie z portalem Music Radar, wskazał on albumy, które zmieniły jego życie. W zestawieniu pojawiło się 10 legendarnych rockowych krążków.

Slash przyznał otwarcie, że ma szczególną słabość do albumów debiutanckich. – Pierwsze płyty zespołów mają w sobie coś szczególnego – pewną naiwność. Myślę, że to samo tyczy się pierwszego albumu Guns N’ Roses. To coś, co zdarza się tylko ten jeden raz i nigdy więcej nie da się tego odtworzyć. Ta magia przebywania w studiu i nagrywania swojego materiału, tego całego materiału, który grało się w klubach – jest w tym wyjątkowa świeżość i słychać ją właśnie na debiutanckich płytach. Bez względu na to, jak bardzo byś się starał, możesz to osiągnąć tylko za pierwszym razem – powiedział muzyk.

Nic więc dziwnego, że na wspomnianej liście gitarzysty nie brakuje debiutów. Jakie więc albumy zmieniły życie Slasha? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o debiutanckim albumie Guns N' Roses: