Jarocin wygrał z burzami! Wielki sukces tegorocznej edycji festiwalu! Poznaliśmy termin wydarzenia w 2027 roku

Przez trzy dni na festiwalowych scenach spotkały się legendy polskiego rocka z nowym pokoleniem artystów. Wystąpili m.in. Lech Janerka, Houk, Voo Voo, Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Strachy na Lachy, Spięty, The Bill, WaluśKraksaKryzys, Lordofon, Mery Spolsky, Kasia Lins, Wojtek Szumański oraz dziesiątki innych wykonawców reprezentujących różne pokolenia i brzmienia. Tradycyjnie festiwal poprzedził finał Wielkopolskich Rytmów Młodych, przypominając o swojej najważniejszej misji – odkrywaniu nowych artystów. Jury nagrodę główną przyznało zespołowi kast. a wyróżnienie otrzymała Kyoku.

Kulminacją programu był wyjątkowy koncert „Moja krew, Twoja krew”, przygotowany z okazji 40. rocznicy filmu BBC poświęconego fenomenowi Jarocina. Na scenie pojawili się muzycy Republiki, wraz z zaproszonymi gośćmi, tworząc jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń tegorocznej edycji.

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Tegoroczny Jarocin zapisał się także ważnym wydarzeniem w historii polskiej muzyki. Członkowie zespołu Republika zostali uhonorowani Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – najwyższym odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wręczenie medalu właśnie w Jarocinie wymiar symboliczny i podkreśliło znaczenie festiwalu dla historii polskiego rocka.

Po raz pierwszy w historii festiwalu odbyła się również KONFA – Konferencja Rytmy Młodych. Trzydniowy program debat, warsztatów i spotkań autorskich zgromadził artystów, producentów, przedstawicieli branży muzycznej oraz publiczność zainteresowaną przyszłością rynku muzycznego. Wydarzenie pokazało, że Jarocin pozostaje nie tylko miejscem koncertów, ale także przestrzenią rozmowy o kulturze, muzyce i wyzwaniach stojących przed całym środowiskiem.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za zaufanie, wyrozumiałość oraz energię, z jaką wspólnie stworzyli tegoroczną edycję. Szczególne podziękowania kierują również do służb, partnerów, wolontariuszy i całego zespołu organizacyjnego, którzy w trudnych warunkach pogodowych zadbali o bezpieczeństwo oraz sprawny przebieg wydarzenia.

Jarocin po raz kolejny udowodnił, że od ponad pięciu dekad pozostaje miejscem w którym spotykają się kolejne pokolenia fanów muzyki. Organizatorzy już dziś zapowiadają powrót festiwalu w przyszłym roku. Kolejna edycja wydarzenia, które od lat wyznacza rytm polskiej sceny rockowej odbędzie się w dniach 15-18 lipca 2027. Do zobaczenia w Jarocinie!