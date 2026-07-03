"Generation X" Houk po raz pierwszy na winylu! Zespół wróci w Jarocinie!

Powstały w 1988 roku Houk to formacja, która definiowała mocne brzmienie zanim w Seattle narodził się grunge. Ich bezkompromisowa muzyka, występy rejestrowane przez MTV oraz późniejsza, rewolucyjna fuzja z muzykami hardcore’owej, zaangażowanej społecznie AHIMS-y na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki.

Wydany w 1995 roku i nominowany do Fryderyka album „Generation X” to absolutne arcydzieło. To właśnie z tej płyty pochodzą legendarne utwory, takie jak „Pieniądz”, „Wstań”, „Woman” oraz kultowy hymn „Żyję w tym mieście”. Teraz te potężne brzmienia zyskują zupełnie nowy wymiar na winylu!

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Kiedy premiera i jak zdobyć album?

Przedpremiera na żywo: Płytę kupisz premierowo w wersji fizycznej na nadchodzącym Festiwalu w Jarocinie!

Oficjalna premiera online: Wysyłka preorderów oraz sprzedaż w sklepie internetowym rusza 22 lipca.

Streamingi: Dyskografia zespołu jest już dostępna na wszystkich platformach streamingowych.

Wielki powrót: Koncert Houk w Jarocinie po 36 latach! Wydarzenie, którego nie możesz przegapić! 18 lipca 2026 roku zespół Houk powróci na scenę w Jarocinie. Po raz pierwszy od 36 lat zagrają na żywo w swoim legendarnym składzie z płyty „Generation X”; Paweł Krawczyk („Gruby”), Mirosław Grewiński („Miro”), Tomek Sierajewski („Bolek”) oraz Tomasz Grewiński („Tomik”). Musisz tam być!

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