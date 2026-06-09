Jarocin Festiwal 2026 - podział występów na dni i sceny. Ruszyła sprzedaż biletów jednodniowych

Jarocin Festiwal 2026 - BILETY
- I pula biletów jednodniowych: 199 zł do 3.07.2026
- II pula biletów jednodniowych: 269 zł od 4.07.2026
Pule nie są ograniczone liczbowo.
Na bilety jednodniowe nie obowiązuje zniżka dla mieszkańców.
Bilety można kupić tutaj.
Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16 - 19 lipca. Tegoroczny program łączy legendy polskiej muzyki, najważniejszych przedstawicieli sceny alternatywnej oraz artystów młodego pokolenia, potwierdzając wyjątkowy charakter wydarzenia, które od ponad czterech dekad pozostaje jednym z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Artyści i artystki Jarocin Festiwal 2026: Houk Generation X (reaktywacja na jedyny koncert), Lech Janerka (ostatni koncert w Jarocinie), Voo Voo, Acid Drinkers, Dezerter, Zalewski, Strachy na Lachy, Variété, Frontside, Farben Lehre (40-lecie), Happysad (25-lecie), Closterkeller, Bakshish, Obywatelka K.L.Kasia Lins, Sztywny Pal Azji (40-lecie), The Bill (40-lecie), WaluśKraksaKryzys, Brudne Dzieci Sida, Guma solo akt, Nene Heroine, DIMoN, Leniwiec, Lordofon, Negatyw, Okrütnik, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino, Wojtek Szumański, Gold Rock Band, Sigma x Snutki, Stacja B., Père-Lachaise, Sensei Dżakba, Czemoo, Subterfuge, Sick Saints, Jacko Brango, Wiraszko.
Koncert specjalny „Moja krew, Twoja krew”
Republika, Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola, Mateusz Pospieszalski, Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Kasia Lins, Michał Wiraszko, Zuta, Hela Dys, Aleksander Zajdel, Szymon Jarmuła, Leszek Biolik (kierownik muzyczny).
W ramach tegorocznej edycji przeglądu Wielkopolskie Rytmy Młodych, w Amfiteatrze w Jarocinie, publiczność będzie mogła zobaczyć również wyjątkowe projekty specjalne
16 lipca
- „Kobiety Jarocina” – koncert Renaty Przemyk i zaproszonych gości, poświęcony artystkom, które współtworzyły historię jarocińskiej sceny.
- Sad Smiles grają „Nową Aleksandrię” – współczesna interpretacja legendarnego albumu zespołu Siekiera w wykonaniu jednego z najciekawszych młodych zespołów gitarowych
- Nene Heroine “Na Dobranoc” w Spichlerzu Polskiego Rocka
Poznaliśmy również 20 półfinalistów Wielkopolskich Rytmów Młodych 2026, którzy powalczą o awans do finału przeglądu. Zwycięzcy zaprezentują się już 16 lipca podczas Jarocin Festiwal 2026, stając przed szansą dołączenia do grona wykonawców jednego z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Lista półfinalistów Wielkopolskich Rytmów Młodych 2026:
- barekprzestań
- Fida
- Hela Me Ry
- Kamil Sucharski
- kast.
- Kuba Folwarczny
- Kyoku
- Lena Romul
- Lia Sky
- Meatballs
- Michał do kości
- Neustadt
- Pretensje
- Riverose
- Stany pośrednie
- Super Momenty
- Vidana
- VVydmy
- .Wavs
- Wilgoć