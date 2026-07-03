Brian May ogłasza szczegóły swojego festiwalu! Gitarzysta Queen połączy siły z inną ikoną muzyki

Brian May od razu skojarzy się wszystkim z zespołem Queen. Faktem jednak jest, że artystyczna - i nie tylko! - działalność gitarzysty wykracza daleko poza słynną formację. Jeszcze będąc jej członkiem muzyk rozpoczął karierę solową, w ramach której wydał na ten moment trzy autorskie projekty oraz kultowy minialbum Star Fleet Project, nagrany we współpracy z Eddiem Van Halenem.

May znajduje czas nie tylko na działania muzyczne. W końcu w 2007 roku gitarzysta zdobył doktorat w dziedzinie nauk ścisłych i dziś już jest dyplomowanym astrofizykiem. Na pewnym etapie swojej obecności w artystycznym świecie Brian postanowił połączyć obie swoje pasje. Wyrazem tego jest festiwal "Starmus", czyli wydarzenie, które łączy muzykę, astronomię, sztukę i nauki pokrewne, takie jak biologia i chemia. Jego głównym pomysłodawcą i inicjatorem jest Garik Israelian, astronom z Instytutu Astrofizyki na Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii, prywatnie pasjonat muzyki, a do tego przyjaciel i współpracownik Maya. Cała inicjatywa powstała w 2007 roku, a jej pierwsza edycja odbyła się w 2011 roku - a teraz poznaliśmy szczegóły tegorocznej odsłony.

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Co już wiadomo o "Starmus 2026"?

Wiadomo już oficjalnie, że wydarzenie odbędzie się w tym roku tradycyjnie na terenie Wysp Kanaryjskich w dniach 17-26 października. Potwierdzono, że w imprezie weźmie udział May, który z tej okazji połączy siły z legendami muzyki operowej: Andrea Bocellim oraz Sarah Brightman. Gościem muzycznym tegorocznego Starmus będzie także Rick Wakeman - brytyjski klawiszowiec, najbardziej znany ze swojej współpracy z grupą Yes. Muzyk wystąpi na jednej scenie z mołdawską skrzypaczką Rusandą Panfili. To nie koniec ogłoszeń, a w toku zbliżania się festiwalu zapowiedzeni zostaną kolejni wykonawcy.

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