Roger Taylor zapowiedział nowy solowy album! Perkusista Queen zaprezentował już pierwszy singiel z płyty

Zespół Queen był w samym szczycie swojej kariery, gdy poszczególni jego muzycy postanowili spróbować swoich sił w muzycznym świecie pod własnym nazwiskiem.

Co ciekawe, jako pierwszy na taki krok zdecydował się Roger Taylor. Perkusista formacji już w 1981 roku zaprezentował pierwszy, wydany wyłącznie pod własnym nazwiskiem album. Muzyk nagrał Fun in Space pomiędzy trasami, na których Queen promowali krążki The Game oraz Flash Gordon. Co istotne, Taylor sam napisał, skomponował i wyprodukował wszystkie utwory, która trafiły na wydawnictwo. W kolejnych latach bębniarz wydał jeszcze pięć płyt, z czego najbardziej aktualną pozostawała jeszcze do niedawna Outsider z 2021 roku. W końcu jednak Roger Taylor postanowił zakończyć swoją trwającą 5 lat przerwę wydawniczą!

Queen - 5 ciekawostek o albumie "Jazz" | Jak dziś rockuje? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Roger Taylor z Queen wyda nowy solowy album! Co już o nim wiadomo?

Muzyk zdradził pierwsze szczegóły swojego siódmego studyjnego wydawnictwa w środę 10 czerwca. Tego dnia muzyk ogłosił, że jego najnowszy album został zatytułowany Violence Insane in a Beautiful World i ujrzy światło dzienne 18 września. Na ten moment nie wiadomo, ile utworów złoży się na projekt, pewne jest, że trafi na niego cover Jealous Guy Johna Lennona.

Sam zainteresowany zdradził na ten moment jednak, że wszystkie kompozycje łączy jeden, wspólny motyw - tytułowa przemoc współczesnego świata, ujmowana na różne sposoby. Co ważne, Roger Taylor zaznacza, że Violence Insane in a Beautiful World nie jest albumem koncepcyjnym, dodaje przy tym, że napisał, zaśpiewał, wykonał i wyprodukował samodzielnie całe wydawnictwo.

Jest taki temat, wiesz, jest w tytule, w jakim pięknym świecie żyjemy, nie spieprz tego. Wydaje się, że w tej chwili panuje całe to szaleństwo. Przemoc na świecie wydaje się być tak zła, jak zawsze, w dowolnym momencie, a już na pewno za mojego życia. To po prostu przerażające, mnóstwo szalonej przemocy. I zdaje się, że rujnujemy świat: plastik w morzu, wiesz, i wszystkie te okropne wojny wszędzie i nienawiść zrodzona z różnych religii - mówi o albumie Roger Taylor.

Do odsłuchu jest już dostępny pierwszy zwiastujący album utwór. Singiel Come on Summer (It's Party Time) został nagrany z udziałem Ndlovu Youth Choir. Pochodzący z RPA chór zyskał rozgłos na świecie, gdy wykonał w języku zulu słynne Bohemian Rhapsody Queen.

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