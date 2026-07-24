Nadchodzi nowy film koncertowy od zespołu Ghost. Oto zwiastun całości

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-24 12:06

Fani formacji Ghost mają powody do świętowania. Jest już oficjalna zapowiedź nowego filmu koncertowego, który będzie zatytułowany "2 Big to Rig". Wiadomo już, że produkcja trafi na ekrany kin na całym świecie już pod koniec sierpnia 2026 roku. W sieci pojawił się także zwiastun całości.

Zespół Ghost w mrocznej scenerii. O nowym filmie koncertowym 2 Big to Rig przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe - Mikael Eriksson-M Industries/ Materiały prasowe

Ghost zapowiedział wyjątkowy film koncertowy! Całość trafi niebawem do kin

W 2025 roku muzycy szwedzkiej formacji Ghost sporo koncertowali. Trasa miała związek z promocją albumu Skeletá. Grupa dotarła wówczas chociażby do Polski (koncert odbył się w łódzkiej Atlas Arenie). Najistotniejsze były jednak dwa, wyprzedane, występy w Palacio de los Deportes w Meksyku, które odbyły się we wrześniu 2025, ponieważ zostały profesjonalnie zarejestrowane. 

Już 26 sierpnia 2026, na ekrany kin na całym świecie, trafi nowy film koncertowy od Ghost. Produkcję zatytułowaną 2 Big to Rig wyreżyserował Amir Chamdin. 

Oto najlepsze metalowe albumy koncertowe w historii. Jakie tytuły wskazała sztuczna inteligencja?

Bilety na seanse trafiły do sprzedaży 23 lipca za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej filmu. Poniżej udostępniamy natomiast zwiastun całości. 

Ten film tworzy nostalgiczną atmosferę i jest idealnym, godnym pożegnaniem z tą erą dla wszystkich fanów. Jesteśmy dumni, że możemy podzielić się nim z widzami w kinach na całym świecie, zanim Ghost uda się na zapowiadaną przerwę. To perfekcyjny sposób na zamknięcie tak ważnego rozdziału w historii zespołu i szansa dla fanów, by wspólnie przeżyć te chwile jeszcze raz – powiedziała, cytowana w informacji prasowej, Kymberli Frueh, przedstawicielka Trafalgar Releasing, czyli firmy odpowiadającej za kinową dystrybucję 2 Big to Rig.

Polecany artykuł:

Perfekcja jest nudna? Tobias Forge wyjaśnił, co jest "nie tak" z logiem formacj…

Warto nadmienić, że będzie to już drugi koncertowy film od szwedzkiego Ghost. W czerwcu 2024, w kinach na całym świecie (również w Polsce), wyświetlany był bowiem Rite Here Rite Now, który okazał się dość sporym sukcesem. Później całość ukazała się w formie fizycznej w różnych formatach (DVD, Blu-Ray, VHS).

Co dalej z Ghost?

Po zakończeniu trasy promującej album Skeletá, Forge zapowiedział przerwę w działalności Ghost. – Przyszłość jest obecnie sprawą bardzo otwartą. Kreatywnie mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Właściwie to obecnie nagrywam, ale nie jest to EP-ka z coverami ani nowy album Ghost. Więc szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie co i kiedy się wydarzy – powiedział w rozmowie dla Global News.

Na temat tej decyzji Forge wypowiedział się szerzej dla Full Metal Jackie. Lider Ghost przyznał otwarcie, że czuje się wypalony ciągłym biegiem. A poza tym nadszedł czas, aby skupić się trochę bardziej na rodzinie. – Mam dwójkę dzieci, które czekały na mnie w domu przez 15 lat. Doszedłem do punktu, w którym fizycznie i psychicznie czuję, że muszę zostać w domu. One mają po 17 lat, zaraz wyfruną z gniazda – wyznał artysta. 

Oto najbardziej wyczekiwane rockowe i metalowe albumy w 2026 roku:

Anthrax, Peter Gabriel
Galeria zdjęć 19