Oasis zdetronizowali The Beatles! Historyczny sukces grupy na brytyjskiej liście

To historyczny moment dla brytyjskiego rynku muzycznego. Z okazji 70. rocznicy powstania zestawienia Official Albums Chart opublikowano pełne podsumowanie sprzedaży płyt fizycznych oraz streamingu. Drugi krążek Oasis, (What’s The Story) Morning Glory?, który ukazał się na rynku w 1995 roku, został oficjalnie uznany za najpopularniejszy album studyjny wszech czasów w Wielkiej Brytanii!

Płyta zajęła trzecie miejsce we wspomnianym zestawieniu. Przed nią znalazły się tylko kompilacje największych przebojów od Queen oraz ABBY.

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Krążek Oasis osiągnął wynik 6,2 miliona sprzedanych jednostek. Tym samym kultowy album braci Gallagherów, na którym znalazł się m.in. przebój Wonderwall, wyprzedził arcydzieło The Beatles, a mianowicie Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band z 1967 roku, które spadło z trzeciej pozycji na piątą.

Tak natomiast prezentuje się TOP 10 największych albumów wszech czasów w Wielkiej Brytanii:

Queen – Greatest Hits (1981) ABBA – Gold: Greatest Hits (1992) Oasis – (What’s The Story) Morning Glory? (1995) Adele – 21 (2011) The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) Fleetwood Mac – Rumours (1977) Pink Floyd – The Dark Side of the Moon (1973) Michael Jackson – Thriller (1982) Bob Marley & The Wailers – Legend (1984) Dire Straits – Brothers In Arms (1985)

Warto też dodać, że debiut Oasis z 1994 roku, Definitely Maybe, również załapał się do zestawienia. Zajął 39. miejsce.

On the 70th anniversary of the Official Albums Chart, @oasis’s (What’s The Story) Morning Glory? is named the UK’s Official biggest studio album of all time 💿🩵Full story 🔗 https://t.co/IIsiypi6RcPhoto: Stefan De Batsellier #Oasis pic.twitter.com/GwS1pz0ZYr— Official Charts (@officialcharts) July 22, 2026

Oasis dołączą do Rock and Roll Hall of Fame w tym roku

W 2026 roku formacja Oasis w końcu zostanie włączona do Rock And Roll Hall of Fame. Tegoroczna ceremonia została zaplanowana na 14 listopada. Wydarzenie odbędzie się w Los Angeles (w grudniu doczeka się natomiast transmisji za pośrednictwem m.in. dostępnej w Polsce platformy Disney+). Przypomnijmy, że oprócz Oasis, w tym roku do "Salonu Sław" dołączą także: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan.

Oto najlepsze albumy w dorobku Oasis [TOP5]: