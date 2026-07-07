Oasis wrócą do koncertowania w przyszłym roku?! Jakie są szanse na wizytę braci Gallagher w Polsce?

To, co wydarzyło się w sierpniu 2024 roku okazało się być jednym z najgłośniejszych muzycznych momentów ostatnich lat. Po miesiącach plotek i spekulacji, oficjalnie potwierdzona została reaktywacja zespołu Oasis. Skłóceni przez około 15 lat bracia Liam i Noel Gallagher ogłosili początkowo zaledwie kilka koncertów na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii, w końcu jednak "Oasis Live '25 Tour" nabrało dużo większego, światowego rozmachu. Tournée rozpoczęło się na początku lipca ubiegłego roku i zakończyło pod koniec listopada monumentalnym występem w Brazylii w São Paulo.

Już od momentu zbliżania się ostatniego na trasie pokazu Oasis, fani i fanki zespołu wprost pytali o szanse na to, czy formacja wróci jeszcze na światowe sceny. Na ten moment pewne jest, że już niedługo, 11 września, do kin na całym świecie trafi dokument, przedstawiający kulisy reaktywacji Oasis. Produkcja została zatytułowana Don’t Look Back In Anger i pewne jest, że po premierze kinowej trafi do streamingu, w Polsce na platformę Disney+. Już kilka miesięcy później brytyjska grupa zostanie włączona do słynnego Rock & Roll Hall of Fame - i wygląda na to, że to nie wszystko, co ta szykuje na nadchodzące miesiące!

Największe przeboje Oasis

Oasis wróci do koncertowania w 2027 roku?

Nie milkną pogłoski wskazujące na to, że Oasis wrócą na scenę już w nadchodzących miesiącach. To portal Manchester Evening News jako pierwszy podał informację, że zespół odbędzie w 2027 roku, tak popularną w ostatnim czasie, koncertową rezydencję na stadionie Etihad Stadium, na którym miałby zagrać aż 12 koncertów. Na serii występów w jednym miejscu ma się jednak nie skończyć, a Oasis mają planować wizyty także w innym miejscach Wielkiej Brytanii, w tym w Knebworth. W tym roku mija dokładnie 30 lat od pierwszych występów braci Gallagher w tym kultowym miejscu. Mowa jest także o kilku miejscach na terenie Irlandii, a łączna liczba koncertów formacji w 2027 roku miałaby się zamknąć w 20. Jedna z pogłosek głosi, że wszystkiego możemy dowiedzieć się już niedługo, gdyż 10 lipca. Nie jest to jednak potwierdzona czy zapowiedziana oficjalnie przez sam zespół data.

Everything we know so far about Oasis' spectacular rumoured return to the Etihad, according to the Manchester Evening News pic.twitter.com/SgAmMszrpG— Oasis Mania (@OasisMania) July 4, 2026

Co z szansami na wizytę Oasis w Polsce?

Jak widać, na ten moment, według najnowszych informacji, nie ma mowy o większej trasie koncertowej. Warto jednak zauważyć, że nie jest wykluczone, że nabierze ona większego kształtu w późniejszym, niż letni, okresie przyszłego roku, bądź stanie się światową w 2028. Nie da się ukryć, że fani i fanki formacji wciąż liczą na to, że ta zdecyduje się na wyczekiwaną od ponad 25 lat ponowną wizytę ikon britpopu w Polsce.

Przypominamy, że wciąż na ten moment Oasis mają na koncie jedną wizytę w Polsce. Bracia Liam i Noel Gallagher wystąpili 5 czerwca 2000 roku na warszawskim Torwarze.

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