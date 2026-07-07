Nie od razu był gwiazdą rocka. Krzysztof Skiba zaczynał od walki z systemem

Choć dziś kojarzony jest głównie ze sceną muzyczną, Krzysztof Skiba swoją publiczną działalność zaczynał zupełnie inaczej. Już w wieku 14 lat założył swój pierwszy kabaret "Tapeta", a w liceum redagował podziemną gazetkę "Gilotyna", która po wprowadzeniu stanu wojennego zmieniła nazwę na "Podaj Dalej". To właśnie lata 80. ukształtowały go jako niepokornego artystę i działacza. Był współzałożycielem Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego oraz aktywnie działał w Ruchu "Wolność i Pokój". Jego buntownicza natura niejednokrotnie wpędzała go w kłopoty. W 1985 roku, podczas festiwalu w Jarocinie, został aresztowany na trzy miesiące za rozrzucanie antypaństwowych ulotek. Zanim na stałe związał się z muzyką, był liderem łódzkiej Pomarańczowej Alternatywy, organizując happeningi ośmieszające władze PRL. To właśnie na temat tej działalności obronił w 1989 roku pracę magisterską na kierunku kulturoznawstwo.

Skiba o byciu weganinem | Kawałki mojego życia

Skandale, wielkie hity i goły tyłek przed premierem. Tymi akcjami Skiba wstrząsnął Polską

Przełom w jego karierze nastąpił w 1988 roku, kiedy dołączył do zespołu Big Cyc, stając się jego wokalistą i autorem tekstów. Grupa szybko zyskała popularność dzięki satyrycznym i często kontrowersyjnym piosenkom. Równolegle Skiba rozwijał karierę telewizyjną, prowadząc z Pawłem "Konjo" Konnakiem kultowy program "Lalamido, czyli porykiwania szarpidrutów". Jednak największy rozgłos przyniosło mu wydarzenie z 1999 roku. Podczas gali muzycznej w katowickim Spodku obnażył pośladki w kierunku ówczesnego premiera Jerzego Buzka, co stało się jednym z najgłośniejszych skandali obyczajowych tamtych lat. Za ten incydent został ukarany grzywną. Skiba ma na koncie również solowe albumy, z których pierwszy, "Wąchole", promował utworem nagranym z Januszem Korwin-Mikke. Pojawiał się także na ekranie, grając m.in. w filmach "O dwóch takich, co nic nie ukradli" czy "Polskie gówno" oraz gościnnie w serialu "Świat według Kiepskich".

Niepokorny buntownik z ciętym językiem. Za to fani pokochali Krzysztofa Skibę

Krzysztof Skiba od lat jest symbolem artysty zaangażowanego, który nie boi się głośno wyrażać swoich opinii. Fani pokochali go za bezkompromisowe i satyryczne komentowanie rzeczywistości społeczno-politycznej. Jego felietony, publikowane na łamach m.in. "Gazety Wyborczej" czy tygodnika "Wprost", charakteryzowały się ostrym językiem i celną puentą. To właśnie ta odwaga w nazywaniu rzeczy po imieniu, połączona z rockandrollową energią i inteligencją, sprawiła, że zyskał miano jednego z najważniejszych głosów swojego pokolenia. Jego postawa, ugruntowana jeszcze w czasach działalności opozycyjnej w PRL, pozostała spójna przez dekady, co publiczność niezmiennie docenia.

Kiedyś stawiał na buntowniczy styl. Dziś jego wizerunek wygląda zupełnie inaczej

Wizerunek Krzysztofa Skiby zmieniał się razem z jego muzyczną drogą. W latach 80. i 90. stawiał na swobodny, rockowy styl, który dobrze oddawał charakter Big Cyca i sceny, z której się wywodził. Z czasem coraz częściej zaczął wybierać bardziej klasyczne elementy garderoby, takie jak marynarki czy koszule, choć wciąż pozostał wierny swojemu charakterystycznemu, scenicznemu stylowi. To pokazuje, że jego wizerunek ewoluował, ale nigdy nie stracił swojej wyrazistości.

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Dwa małżeństwa i dorośli synowie. Prywatne życie Krzysztofa Skiby

Choć jego życie zawodowe obfituje w kontrowersje, prywatnie Krzysztof Skiba przez wiele lat był mężem Renaty, lektorki łaciny i greki na Uniwersytecie Gdańskim. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w marcu 2023 roku. Para doczekała się dwóch synów: Tymoteusza (ur. 1987) oraz Tytusa (ur. 1997), który poszedł w ślady ojca i występuje w punkowym zespole Danziger. W sierpniu 2023 roku muzyk ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Jego drugą żoną została Karolina Kempińska. Muzyk pochodzi z rodziny o ciekawych korzeniach – jego ojciec był marynarzem, a matka architektem w Biurze Projektów Kolejowych.

Nie tylko Big Cyc. Czym dziś zajmuje się Krzysztof Skiba?

Krzysztof Skiba pozostaje aktywnym artystą, a jego działalność daleko wykracza poza koncerty z zespołem Big Cyc. Niezmiennie udziela się jako publicysta i felietonista, a swoje teksty zebrał w kilku książkach, m.in. w zbiorach felietonów "Skibą w mur" i "Polska bez gaci" czy w autobiografii "Skiba. Ciągle na wolności. Autobiografia łobuza". W 2024 roku wydał zbiór opowiadań "Kobiety są naiwne". Jego zaangażowanie w walkę z systemem komunistycznym zostało docenione – w 2013 roku odznaczono go Krzyżem Wolności i Solidarności. W 2025 roku otrzymał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Wciąż pojawia się w mediach, w ostatnich latach współprowadził program "Poranny rogal" w Zoom TV. W latach 2019–2023 zasiadał także w Radzie Kultury Gdańskiej, udowadniając, że wciąż zależy mu na kształtowaniu polskiej kultury.