Pamiętacie jego długie włosy? Tak przez lata zmieniał się Artur Gadowski, lider legendarnej Iry

Zanim cała Polska pokochała go za hity Iry. Tak wyglądały początki Artura Gadowskiego

Chociaż dziś kojarzony jest niemal wyłącznie z zespołem Ira, Artur Gadowski swoją muzyczną podróż zaczynał znacznie wcześniej. Zanim jego charakterystyczny głos stał się symbolem polskiego rocka lat 90., stawiał pierwsze kroki na scenie z zupełnie innymi formacjami. W 1985 roku, jako nastolatek, założył z kolegami zespół Kurcze Blade, który jednak nie przetrwał próby czasu. Później grał na gitarze, a następnie śpiewał w grupie Landrynki dla dziewczynki.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1987 roku. To właśnie wtedy, podczas Przeglądu Kapel Rockowych w Radomiu, jego talent dostrzegł Kuba Płucisz. Już kilka miesięcy później Gadowski dołączył do nowo formującego się zespołu Ira. Grupa szybko zaczęła zdobywać uznanie, a występ na festiwalu w Opolu w 1988 roku przyniósł wokaliście nagrodę dla "młodego adepta sztuki estradowej", otwierając mu drzwi do wielkiej kariery. Co ciekawe, w tamtym okresie łączył pasję muzyczną z pracą referenta w Radomskim Ośrodku Kultury.

Od "Mojego domu" po "Szczęśliwego Nowego Jorku". Te utwory stały się nieśmiertelne

Lata 90. to absolutny szczyt popularności Iry. Album "Mój dom" okazał się komercyjnym strzałem w dziesiątkę, a zespół stał się jednym z najważniejszych na polskiej scenie rockowej. Muzycy grali ponad 150 koncertów rocznie, a w maju 1994 roku wystąpili jako support przed legendarną grupą Aerosmith. Jednak pod koniec dekady zespół dopadł kryzys, co doprowadziło do zawieszenia działalności w 1996 roku.

Dla Gadowskiego nie był to jednak koniec. Artysta z powodzeniem rozpoczął karierę solową. Jego piosenka "Szczęśliwego Nowego Jorku" stała się hymnem promującym głośny film o tym samym tytule. W 1998 roku wydał solowy album, z którego pochodzi kolejny wielki przebój, "Ona jest ze snu". Wokalista chętnie współpracował też z innymi artystami, m.in. ze Zbigniewem Hołdysem, a nawet występował przed koncertem gitarzysty Queen, Briana Maya.

Charyzma, energia na scenie i niepowtarzalny głos. Oto fenomen Artura Gadowskiego

Fani pokochali Artura Gadowskiego nie tylko za potężny, lekko zachrypnięty głos, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. To także niezwykła charyzma i energia, którą emanuje podczas koncertów. Jego sceniczna obecność sprawia, że występy Iry do dziś są niezapomnianym przeżyciem, pełnym autentycznych emocji i rockowego pazura. To właśnie ta szczerość i umiejętność nawiązania bliskiego kontaktu z publicznością przez lata budowały jego status legendy.

Wielu słuchaczy utożsamiało się również z tekstami piosenek, które często poruszały tematy bliskie młodemu pokoleniu - mówiły o wolności, miłości, buncie i poszukiwaniu własnej drogi. Gadowski stał się głosem swojej generacji, a jego utwory, zarówno te z Irą, jak i solowe, na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej.

Długie włosy i skórzana kurtka to przeszłość. Zobacz, jak zmienił się Artur Gadowski

Wizerunek Artura Gadowskiego na przestrzeni lat przeszedł ogromną metamorfozę. W latach 90., u szczytu sławy Iry, był uosobieniem rockowego idola - nosił długie, bujne włosy, skórzane kurtki i podarte dżinsy. Ten nonszalancki styl idealnie wpisywał się w buntowniczy charakter jego muzyki i sprawiał, że fanki za nim szalały.

Z biegiem lat jego wygląd ewoluował w stronę bardziej dojrzałej elegancji. Dziś artysta prezentuje się zupełnie inaczej. Długie włosy zastąpiła krótsza, stylowa fryzura, a nonszalanckie stroje ustąpiły miejsca bardziej stonowanym, choć wciąż z rockowym zacięciem, stylizacjom. Choć na jego twarzy widać upływ czasu, wciąż ma w sobie tę samą energię i błysk w oku, które fani znają od dekad. Warto dodać, że w 2004 roku muzyk przeszedł poważną operację usunięcia wola tarczycy, która na pewien czas zatrzymała jego karierę, jednak szczęśliwie wrócił do pełni sił i formy wokalnej.

Dwa małżeństwa i czworo dzieci. Tak wygląda prywatne życie lidera Iry

Choć na scenie jest wulkanem energii, Artur Gadowski bardzo ceni sobie życie rodzinne. Wokalista był dwukrotnie żonaty i jest ojcem czwórki dzieci. Pierwszy raz stanął na ślubnym kobiercu w wieku zaledwie 21 lat. Z żoną Barbarą ma troje dzieci: Wiktorię, Kacpra i Zuzannę. Jego drugą żoną w 2009 roku została Irmina, z którą ma córkę Idę.

Artysta na przestrzeni lat kilkukrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. Związany był z Radomiem i rodzinnym Szydłowcem, przez pewien czas mieszkał w Warszawie, a ostatecznie osiadł w Łodzi, gdzie znalazł swoje miejsce na ziemi z dala od medialnego zgiełku.

Nie zwalnia tempa. Artur Gadowski to nie tylko koncerty z Irą

Artur Gadowski pozostaje niezwykle aktywny zawodowo. Jego głównym projektem wciąż jest zespół Ira, z którym koncertuje i nagrywa nowe utwory, udowadniając, że polski rock ma się świetnie. Jednak jego działalność wykracza daleko poza macierzystą formację. Wraz z basistą Hubertem Kozerą tworzy kameralny projekt "Artur Gadowski Akustyk Duo", prezentując swoje największe hity w bardziej intymnych aranżacjach.

Artysta realizuje się również jako producent muzyczny, pomagając innym wykonawcom w nagrywaniu płyt - współpracował m.in. z Szymonem Wydrą i Klarą Jędrzejewską. Jego wkład w polską kulturę został doceniony także oficjalnie - w 2024 roku został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. To dowód, że po niemal czterech dekadach na scenie wciąż jest jedną z najważniejszych postaci polskiej muzyki.