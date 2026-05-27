Metallica udostępniła nagranie audio koncertu w Polsce. Ile trzeba zapłacić?

Niedawny występ amerykańskiej legendy thrash metalu na Śląsku bez wątpienia należał do najważniejszych wydarzeń muzycznych ostatnich miesięcy. Słynna grupa wróciła do naszego kraju po niespełna dwóch latach od dwóch niezapomnianych koncertów zorganizowanych na warszawskim PGE Narodowym. Tym razem artyści postanowili zaprezentować swój repertuar na chorzowskim Stadionie Śląskim, gdzie zgotowano im niesamowite powitanie.

Popularny obiekt zgromadził gigantyczną publiczność przekraczającą dziewięćdziesiąt tysięcy uczestników. Organizatorzy osiągnęli taki rezultat dzięki centralnemu umiejscowieniu okrągłej sceny, co pozwoliło zespołowi pobić dotychczasowy rekord frekwencji należący do Dawida Podsiadły. Po upływie kilku dni naukowcy z Planetarium Śląskiego oficjalnie potwierdzili, że tak ogromne skupisko bawiących się fanów wywołało odczuwalne drgania skorupy ziemskiej.

Podczas śląskiego widowiska gitarzysta Kirk Hammett oraz basista Robert Trujillo zaprezentowali polskiej publiczności specjalną niespodziankę. W trakcie fragmentu opartego na improwizacji muzycy odegrali kultowy utwór zespołu Perfect pod tytułem „Chcemy być sobą”. Zainteresowani mogą już zapoznać się z oficjalnym zapisem dźwiękowym tego wyjątkowego momentu, chociaż wiąże się to z pewnym warunkiem finansowym.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cennik za oficjalne nagranie audio koncertu zespołu Metallica na Stadionie Śląskim

Amerykańska formacja regularnie publikuje w internecie materiały dźwiękowe ze swoich tras tuż po zejściu ze sceny. Równo siedem dni po wydarzeniach na Śląsku na oficjalnej witrynie grupy udostępniono pełny zapis audio widowiska wraz ze wspomnianym polskim coverem. Dostęp do tych plików wymaga jednak uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Najtańsza opcja obejmująca pliki w formacie MP3 została wyceniona na 14,99 dolarów, co w przeliczeniu daje około 54,5 złotego. Klienci zainteresowani formatami bezstratnymi muszą przygotować 18,99 dolarów, czyli równowartość około siedemdziesięciu złotych. Warianty umożliwiające odsłuch strumieniowy lub zamówienie fizycznej płyty CD kosztują z kolei 24,99 dolarów, co przekracza kwotę dziewięćdziesięciu złotych.