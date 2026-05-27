Jack Osbourne ma problemy finansowe? Syn Ozzy'ego ma zalegać z opłatami wobec banku

Ozzy Osbourne był ojcem szóstki dzieci. Z małżeństwa z Thelmą Riley doczekał się dwójki biologicznych pociech, adoptował także syna kobiety z poprzedniego związku. Relacja z Sharon Osbourne również zaowocowała trójką dzieci: dwiema córkami, Aimee oraz Kelly synem, Jackiem.

Jack Osbourne urodził się w 1985 roku i już jako zaledwie 14-latek rozpoczął swoją przygodę z pracą w branży muzycznej. To w tak młodym wieku dostał staż w słynnej Epic Records, dla której pracował w kolejnych latach. To on także był prawą ręką swojej matki w okresie organizacji słynnego festiwalu Ozzfest. Cały świat bardziej poznał syna "Księcia Ciemności" w chwili rozpoczęcia emisji słynnego reality show "Rodzina Osbourne'ów". Po jego zakończeniu Jack wciąż współpracował z różnymi stacjami telewizyjnymi, próbował także swoich sił jako reżyser, a od kilku lat spełnia się w roli podcastera i producenta słuchowisk. To on właśnie stał na czele przedsiębiorstwa Osbourne Media House, które w 2024 roku miało poważne problemy finansowe i ostatecznie przestało istnieć.

YUNGBLUD oddał hołd Ozzy’emu Osbourne’owi na koncercie w Warszawie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jack Osbourne ma długi?

Okazuje się, że pomimo pochodzenia z tak majętnej rodziny, Jack Osbourne po raz kolejny zmaga się z problemami finansowymi. Jak informuje "The New York Post", bank Comerica Bank w połowie maja złożył pozew do sądu w Kalifornii, w którym twierdzi, że syn Ozzy'ego nie spłacił zaciągniętej jeszcze w 2021 roku pożyczki w wysokości ponad 250 tysięcy dolarów. Ta miała zostać zaciągnięta na rzecz przedsiębiorstwa Osbourne Media LLC, jako właściciel którego wskazany został właśnie Jack Osbourne.

Jak głosi pozew z dnia 29 kwietnia, z każdym kolejnym dniem zwłoki w spłacie naliczają się odsetki w wysokości 81,60 dolarów dziennie, kwota długu przekroczyła więc już wspomniane wyżej 250 tysięcy dolarów. Sam zainteresowany nie odpowiedział na prośbę "The New York Post" o komentarz w sprawie.

Oto 5 ciekawostek o albumie "The Ultimate Sin" Ozzy'ego Osbourne'a: