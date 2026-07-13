Quiz na temat koncertów Deep Purple w Polsce. Sprawdź swoją wiedzę

Deep Purple to jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. Brytyjska kapela od ponad 50 lat działa na rynku muzycznym. I zdecydowanie nie zwalnia tempa. Muzycy cały czas koncertują, wydają też kolejne studyjne albumy.

Wróćmy do wspomnianych występów. Mamy na tyle duże szczęście, że formacja Deep Purple uwielbia do nas wracać. Robi to regularnie. Licznik koncertów w naszym kraju się nie zatrzymuje. To może tylko cieszyć. Do tej pory grupa zagrała nad Wisłą już ponad 20 razy.

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Wiadomo już, że jeszcze w 2026 ten wynik zostanie poprawiony. Ian Gillan i spółka jesienią odwiedzą łódzką Atlas Arenę. I to w ramach promocji nowej płyty, Splat!, która ukazała się na rynku w lipcu. Recenzję całości możecie znaleźć na naszej stronie internetowej.

Postanowiliśmy więc stworzyć quiz dotyczący koncertów Deep Purple w naszym kraju. Jak dobrze znasz koncertowe dzieje grupy w Polsce? Czy pamiętasz, w którym roku muzycy DP zagrali po raz pierwszy w Polsce? Albo w którym mieście najczęściej, do tej pory, odbywały się koncerty zespołu?

Jeśli tak, to ten quiz jest właśnie dla ciebie. Składa się on tradycyjnie z dziesięciu pytań. Fani Deep Purple raczej nie będą mieli większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Rozwiąż nasz quiz: