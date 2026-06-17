Najlepsze utwory Deep Purple według użytkowników Rate Your Music. Który numer znalazł się na pierwszym miejscu?

Bez formacji Deep Purple świat muzyki rockowej na pewno nie wyglądałby tak samo. Co do tego nikt raczej wątpliwości nie ma. Zespół zapisał się w historii nie tylko dzięki potężnym riffom, ale również, dzięki nieprawdopodobnej wirtuozerii. Razem z Led Zeppelin i Black Sabbath tworzą "świętą trójcę hard rocka".

Trzeba pamiętać, że w 1975 roku formacja Deep Purple trafiła do... Księgi Rekordów Guinnessa z 1975 roku jako "najgłośniejszy zespół na świecie". Z kolei w 2016 muzycy zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Do tej pory grupa sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie.

Ian Gillan postanowił wskazać najważniejszy hardrockowy zespół w historii. "Bez nich nie byłoby heavy metalu" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zespół, do tej pory, wypuścił w świat aż 23. studyjne krążki. Dyskografia Purpli jest więc dość bogata. Katalog utworów DP również robi wrażenie. W dorobku brytyjskiej grupy, która na rynku jest od ponad pięciu dekad, nie brakuje kompozycji iście legendarnych. A która z nich zasługuje na miano tej "najlepszej"? Oczywiście, ile osób, tyle opinii. Jedni wskazaliby na Highway Star, inni na Perfect Strangers, a byliby też fani, którzy wybraliby Smoke on the Water.

No cóż, wybór jest zdecydowanie szeroki. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak na ten temat zapatrują się użytkownicy bardzo popularnego serwisu Rate Your Music.

Przypomnijmy, że nie jest to zwykły serwis z recenzjami. To potężna baza danych, gdzie tysiące świadomych słuchaczy z całego świata ocenia albumy i utwory (w skali od 0,5 do 5 gwiazdek). Zawartość tej platformy to prawdziwa kopalnia wiedzy. RYM działa na zasadzie podobnej do chociażby Wikipedii. Treści są bowiem tworzone przez użytkowników.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:

20. Bloodsucker (1970)

19. Woman from Tokyo (1973)

18. Soldier of Fortune (1974)

17. Sail Away (1974)

16. Flight of the Rat (1970)

15. Mistreated (1974)

14. Lazy (1972)

13. Pictures of Home (1972)

12. Knocking at Your Back Door (1984)

11. Black Night (1970)

A jakie utwory Deep Purple znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o albumie Perfect Strangers: