Jack White ponownie zaprosił na scenę swoją córkę. 19-letnia Scarlett zagrała w trzech utworach na basie

Nie da się ukryć, że rock'n'roll płynie w żyłach rodziny Jacka White'a. Podczas koncertu, który odbył się 11 lipca 2026 roku w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount, muzyk przygotował dla fanów niezwykłą niespodziankę. W trakcie występu na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka, Scarlett, która chwyciła za gitarę basową i wsparła ojca, oraz jego zespół, w kilku utworach.

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Scarlett White po raz pierwszy zagrała ze swoim ojcem na jednej scenie na początku 2023 roku (wówczas wspólnie wykonali The Hardest Button To Button z repertuaru The White Stripes). Co ciekawe, wzięła ona udział w nagrywaniu albumu No Name z 2024. Zagrała na gitarze basowej w dwóch utworach: Archbishop Harold Holmes i Underground.

Teraz nastolatka stanęła ramię w ramię z ojcem i profesjonalnie napędzała sekcję rytmiczną w trzech utworach: Cannon, John the Revelator oraz klasyku The White Stripes – Black Math.

Jack White, jakiś czas temu, w wywiadzie dla portalu Consequence, przyznał, że Scarlett jest "świetną basistkę". – Lubi robić swoje, a ja lubię, kiedy to robi. Od czasu do czasu zdarza nam się złapać wspólny grunt i zrobić coś razem, ale zależy mi, aby rozwijała się niezależnie. Myślę, że ona też czuje się z tym najlepiej – dodał. Muzyk przyznał szczerze, że nie ma zamiaru naciskać na swoje dzieci (ma także syna Henry'ego), aby poszły w jego ślady.

Nowa trasa i nowa płyta!

Koncert w Brooklyn Paramount był częścią nowo rozpoczętej północnoamerykańskiej trasy koncertowej White w ramach, której promuje swój najnowszy solowy album, Frozen Charlotte. Na wydawnictwie znalazło się 13 utworów, w tym single: GOD and the Broken Ribs, Derecho Demonico oraz Dollar Bill.

Siódmy krążek White'a został nagrany w Third Man Studio w Nashville. W studiu towarzyszyli mu perkusista Patrick Keeler, basista Dominic Davis, a także klawiszowiec Bobby Emmett. Warto też pochylić się nad okładka krążka. Jej autorem jest sam muzyk, który pokazał proces powstawania tego dzieła w jednym z postów na Instagramie.

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