Piłka plażowa z koncertu Metalliki w Chorzowie została wystawiona na Vinted. Nie jest tanio!

19 maja 2026 roku Metallica po raz czwarty w historii wystąpiła na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Grupa na tym legendarnym obiekcie zagrała w ramach trasy M72, która rozpoczęła się w 2023. Muzycy zaprezentowali 15 swoich utworów oraz jeden, lokalny cover. Basista Rob Trujillo i gitarzysta Kirk Hammett już od kilku lat biorą na warsztat utwory wykonawców z danego kraju. W tym roku w Polsce wybór padł na Chcemy być sobą Perfectu. Jest to stały element koncertów Metalliki.

Podobnie jak zrzucanie piłek plażowych w trakcie utworu Seek & Destroy. Nie inaczej było w Chorzowie.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dmuchane piłki z logo zespołu to już znak rozpoznawczy i gwarancja dobrej zabawy dla fanów, którzy chętnie je odbijają pod koniec koncertu. Złapanie sporej wielkości piłki, a następne przetransportowanie jej do domu to nie lada wyczyn. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Pewnej osobie, która była na Stadionie Śląskim w Chorzowie, udało się to zrobić.

Na platformie Vinted pojawiła się... gigantyczna, żółto-czarna piłka z koncertu z 19 maja. Można więc ją kupić, ale – uwaga! – proponowana cena zwala z nóg. Użytkownik chce za nią otrzymać... 3799 zł. Do tego trzeba doliczyć bezzwrotną opłatę za "Ochronę Kupujących" w wysokości niecałych 193 zł. Wychodzi więc prawie 4 tys. zł. No i jeszcze trzeba pomyśleć o dostawie. W ten sposób piłka plażowa sporo nas wyniesie. Wspomniane ogłoszenie udostępniamy w tym miejscu.

Jakbyście mieli np. za dużo pieniędzy, to wolne środki można przeznaczyć na piłkę plażową z logiem @Metallica z chorzowskiego koncertu. Ogłoszenie na Vinted raczej z tych kuszących ;) pic.twitter.com/G8Ynwy5gZE— Szymon Bijak (@SzymonBijak) May 26, 2026

Metallica zagra w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas

W 2025, w przestrzeni medialnej, pojawiły się pierwsze przecieki, że Metallica będzie kolejnym zespołem, który zagra w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas. Pod koniec lutego 2026 wspomniana informacja została potwierdzona. Na początku ogłoszono "tylko" osiem koncertów w październiku 2026 w formule "No Repeat Weekend", która została zapoczątkowana w 2023 na trasie promującej krążek 72 Seasons. Oznacza to, że każdy z dwóch weekendowych występów będzie posiadał unikalną setlistę.

Bilety, rzecz jasna, zaczęły rozchodzić się jak świeże bułeczki. Kwestią czasu było dołożenie kolejnych koncertów. Tak też się stało. Metallica dołożyła daty na listopad 2026 oraz na styczeń, luty i marzec 2027. Łącznie zaplanowano 24 występy pod szyldem "Life Burns Faster". Grupa przekazała także, że kolejnych dat, na ten moment, nie będzie. Muzycy Metalliki nie wykluczają jednak powrotu do Las Vegas w późniejszym czasie. – Mamy nadzieję zaoferować więcej w przyszłości – mogliśmy przeczytać w komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych.

Tych kawałków Metallica nie gra na żywo:

11