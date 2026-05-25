To album wszech czasów? The Beatles - historia słynnego “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” | Jak dziś rockuje?

W połowie lat 60. The Beatles byli u szczytu sławy - trasy koncertowe po całym świecie, liczne kontrowersje, jakie wzbudzali, chociażby swoimi wypowiedziami, jak ta, słynna już Johna Lennona, jakoby “Beatlesi byli popularniejsi od Jezusa”. Jego słowa wywołały prawdziwe oburzenie, które muzycy mocno odczuwali na własnej skórze, zwłaszcza w trakcie bezpośrednich kontaktów z fanami podczas trasy. W Anglii za to krążyć zaczęły plotki, że zespół postanowił się rozwiązać. Mimo sukcesów, wielka sława zaczęła męczyć muzyków - postanowili trochę odpocząć. George Harrison wyjechał do Indii, Lennon angażował się w inne dziedziny sztuki i poznał swoją przyszłą żonę - Yoko Ono, Paul McCartney wypoczywał, a Ringo Starr postanowił czas wolny poświęcić rodzinie.

The Beatles - 5 ciekawostek o "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" | Jak dziś rockuje?

Przełom w popkulturze

W powietrzu czuć było już klimat kontrkultury. Młodzi ludzie wprost sprzeciwiali się wojnie w Wietnamie - rozwijać zaczął się ruch obywatelski, z czasem jednak napięcia społeczne zaczęły dotykać także innych tematów - seksualności, praw kobiet, władzy, rasizmu, interpretacji motywu “amerykańskiego snu” czy zażywania substancji psychoaktywnych. Wszystkie te kwestie dotyczyły także Beatlesów, którzy nie kryli się z tym, że eksperymentują z różnymi środkami (poza McCartney’em) i nie są obojętni na to, co aktualnie dzieje się na świecie - w tym od samego początku prym wiódł Lennon. Okazuje się, że to wszystko zainspirowało muzyków do stworzenia nowego albumu. Kluczowy miał tu być moment, gdy McCartney po raz pierwszy zdecydował się dołączyć do kolegów i przeżyć własne “duchowe uniesienie”.

Nowy/stary zespół?

To Paul wpadł na pomysł stworzenia idei alternatywnego zespołu, uznał, że nowy album mógłby zostać jej urzeczywistnieniem - koncepcja umocniła się po nagraniu utworu tytułowego. Pomysł ten okazał się być o tyle interesujący, że istnienie alter bandu umożliwiłoby muzykom wyjście poza uznane ramy, eksperymenty muzyczne z równoczesnym uwolnieniem się od dotychczasowego wizerunku The Beatles. Nagrania rozpoczęły się pod koniec 1966 roku w Abbey Road Studios, wtedy znanym jako EMI Studios, i zakończyły w kwietniu kolejnego roku - towarzyszyła im prawdziwie kontrkulturowa atmosfera, pełna happeningów, zażywania substancji psychoaktywnych, muzycznych eksperymentów i zabawy czy odwiedzin sławnych gości. Beatlesi pracowali jednak razem, prawdziwie zespołowo, każdy pomysł się liczył i był brany pod uwagę. Już po latach żyjący Beatlesi zgodnie twierdzili, że Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band był ich największym przedsięwzięciem. Płyta ukazała się 26 maja 1967 roku i natychmiast zyskała powszechne uznanie, a Beatlesi okrzyknięci zostali przewodnikami młodzieży i rewolucjonistami. Album odbił się dużym echem wśród członków kontrkultury hippisowskiej - teksty, które tak przemawiały do młodzieży, alter band, który pokazał młodym, że poszukiwanie własnej tożsamości, to nic złego.

Kulisy “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”

Połączenie sukcesu wśród fanów i uznania krytyków sprawiło, że Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band do dziś określany jest jako projekt przełomowy, który na zawsze zmienił historię muzyki. Jakie ciekawostki się za nim kryją? Sprawdź w galerii: