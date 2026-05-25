Iron Maiden zaskoczyli w Atenach! Zespół zagrał legendarny numer pierwszy raz od prawie 40 lat - zobacz nagranie od Eski ROCK!

Dominika Bany
2026-05-25 8:52

Zespół Iron Maiden rozpoczął już wyczekiwaną, zorientowaną tym razem na Europę część swojej jubileuszowej trasy koncertowej. Od samego początku muzycy grupy dawali do zrozumienia, że będzie to wyjątkowy pokaz. Nie da się ukryć - tak właśnie było! Na miejscu obecna była ekipa Eski ROCK, wraz z grupą słuchaczy, którym dane było na własne uszy na żywo posłuchać pierwszy raz od od niemal 40 lat legendarnego kawałka!

Autor: eska_rock/ Instagram

Zespół Iron Maiden już w ubiegłym roku roku rozpoczął swoją "Run For Your Lives World Tour". Formacja właśnie tak, jak potrafi najlepiej, czyli na scenie, zdecydowała się świętować kluczowy moment w swojej karierze, jakim z pewnością jest jej pięćdziesięciolecie! Polscy fani i fanki "Żelaznej Dziewicy" już latem ubiegłego roku właśnie mieli okazję zobaczyć jubileuszowe show na żywo, teraz zespół powrócił do Europy, aby wystąpić w kolejnych krajach.

Na pierwszy ogień poszła Grecja, a dokładniej to Ateny i tamtejszy Stadion Olimpijski. Zespół właśnie w tym miejscu zagrał swój pierwszy koncert w tym roku - i od prawie dziewięciu miesięcy - i już na start przygotował dla swoich fanów i fanek sporą niespodziankę!

Iron Maiden zaskoczyli na pierwszym koncercie w 2026 roku! 

Chodzi o setlistę, na której zaszła znacząca zmiana. Jeszcze przed samym pokazem formacja teasowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że być może na liście utworów pojawi się prawdziwa perełka.

Mowa o utworze Infinite Dreams, który wybrzmiał na żywo w wykonaniu Iron Maiden po raz pierwszy od 1988 roku, czyli od aż 38 lat! Można stwierdzić, że zapowiedź sporej zmiany w setliście dostaliśmy już na początku maja, przy okazji londyńskiej premiery dokumentu o zespole. To w jej trakcie w ramach wywiadu dla "Kerrang!" na czerwonym wywiadzie, Bruce Dickinson zapytany o ulubiony utwór grupy, wskazał właśnie na Infinite Dreams. Utwór ten znalazł się na wydanym w 1988 roku albumie Seventh Son of a Seventh Son. Jak singiel, jednak w wykonaniu live, miał swoją premierę rok później w ramach wydawnictwa koncertowego Maiden England

W Atenach obecna była ekipa Eski ROCK, wraz z grupą słuchaczy, którzy wygrali udział w koncercie i pobyt w Atenach w ramach olejnej odsłony konkursu 'Eska ROCK on Tour'. Poniżej zobacz nagranie wykonania, uchwycone przez Eskę ROCK!

Przypominamy, że w tym roku Iron Maiden nie zawitają do Polski. Nie wydarzy się to najpewniej także w przyszłym roku - zespół oficjalnie ogłosił już, że po koncertach w Japonii na cały 2027 rok zniknie ze sceny, aby zregenerować siły. 

