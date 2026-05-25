Iron Maiden zaskoczyli w Atenach! Zespół zagrał legendarny numer pierwszy raz od prawie 40 lat - zobacz nagranie od Eski ROCK!

Zespół Iron Maiden już w ubiegłym roku roku rozpoczął swoją "Run For Your Lives World Tour". Formacja właśnie tak, jak potrafi najlepiej, czyli na scenie, zdecydowała się świętować kluczowy moment w swojej karierze, jakim z pewnością jest jej pięćdziesięciolecie! Polscy fani i fanki "Żelaznej Dziewicy" już latem ubiegłego roku właśnie mieli okazję zobaczyć jubileuszowe show na żywo, teraz zespół powrócił do Europy, aby wystąpić w kolejnych krajach.

Na pierwszy ogień poszła Grecja, a dokładniej to Ateny i tamtejszy Stadion Olimpijski. Zespół właśnie w tym miejscu zagrał swój pierwszy koncert w tym roku - i od prawie dziewięciu miesięcy - i już na start przygotował dla swoich fanów i fanek sporą niespodziankę!

Iron Maiden - 5 ciekawostek o albumie "The Number of the Beast" | Jak dziś rockuje?

Iron Maiden zaskoczyli na pierwszym koncercie w 2026 roku!

Chodzi o setlistę, na której zaszła znacząca zmiana. Jeszcze przed samym pokazem formacja teasowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że być może na liście utworów pojawi się prawdziwa perełka.

Mowa o utworze Infinite Dreams, który wybrzmiał na żywo w wykonaniu Iron Maiden po raz pierwszy od 1988 roku, czyli od aż 38 lat! Można stwierdzić, że zapowiedź sporej zmiany w setliście dostaliśmy już na początku maja, przy okazji londyńskiej premiery dokumentu o zespole. To w jej trakcie w ramach wywiadu dla "Kerrang!" na czerwonym wywiadzie, Bruce Dickinson zapytany o ulubiony utwór grupy, wskazał właśnie na Infinite Dreams. Utwór ten znalazł się na wydanym w 1988 roku albumie Seventh Son of a Seventh Son. Jak singiel, jednak w wykonaniu live, miał swoją premierę rok później w ramach wydawnictwa koncertowego Maiden England

W Atenach obecna była ekipa Eski ROCK, wraz z grupą słuchaczy, którzy wygrali udział w koncercie i pobyt w Atenach w ramach olejnej odsłony konkursu 'Eska ROCK on Tour'. Poniżej zobacz nagranie wykonania, uchwycone przez Eskę ROCK!

Przypominamy, że w tym roku Iron Maiden nie zawitają do Polski. Nie wydarzy się to najpewniej także w przyszłym roku - zespół oficjalnie ogłosił już, że po koncertach w Japonii na cały 2027 rok zniknie ze sceny, aby zregenerować siły.

