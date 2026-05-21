100 punkowych albumów wszech czasów według "Rolling Stone". Odpowiednie tytuły w TOP10?

Od lat 50., czyli czasów, gdy brzmienia, które dziś określamy jako rock and rollowe czy rockabilly, obserwujemy liczne i znaczące przemiany w ich obrębie. Te przechodziło od rocka klasycznego przez metal, heavy metal, hard rocka, glam metal, thrash metal - ale też gdzieś pomiędzy tego wszystkiego rocka garażowego, aż w końcu brzmienia punkowe i punk rockowe.

Za moment narodzin muzyki punk uznaje się połowę lat 70., a za miejsce, gdzie brzmienia te pojawiły się szczególnie, osadzone przy tym mocno w ówczesne realia społeczne, Wielką Brytanię. Punk wyróżniał się od samego początku - szybka gra gitary, ostre testy, brudny, studyjny klimat, charakterystyczny styl ubierania się, aż w końcu przypominające chaotyczne widowiska koncerty. Punk odcisnął duże i znaczące piętno na muzyce ogółem, a jego dziedzictwo jest nadal odczuwalne, przez jego odtwarzanie i interpretowanie na nowo.

Najlepsze punkowe albumy wszech czasów. Te krążki to legendy gatunku

Tym razem na refleksję odnośnie muzyki punk zdecydowała się redakcja magazynu "Rolling Stone". Zdecydowała się ona stworzyć ranking '100 punkowych albumów wszech czasów', już na wstępie wskazując, że narodzin tego gatunku należy doszukiwać się na terenach Nowego Jorku dokładnie 50 lat temu. Zaznaczono przy tym, że już wcześniej na lokalnych scenach pojawiały się zespoły, w jakimś stopniu nawiązujące do punka, a już po 1976 roku obserwować mogliśmy prawdziwą eksplozję tej muzyki.

Powstały ranking już od miejsca 99. zwraca uwagę, gdyż na tej pozycji właśnie redaktorzy umieścili krążek Brand New Eyes z repertuaru Paramore z 2009 roku. Cała lista przepełniona jest klasykami i pewnymi tytułami, które mogą wzbudzić zdziwienie wielbicieli punku. Te mogą się pojawić także, gdy spojrzy się na TOP10, gdzie pojawia się klasyk, ale muzyki grunge, czyli Nevermind Nirvany. Warto jednak pamiętać, że sam grunge ściśle wywodził się z punka i był niejako jego rozgałęzieniem. Kultowy tytuł pojawia się jednak nie na szczycie, a na pozycji 9. Za najlepszy punkowy album wszech czasów redakcja "Rolling Stone" uznała przełomowy debiut Ramones, zatytułowany po prostu eponimem. Jak uzasadniono: "geniusz najbardziej wpływowego i trwałego albumu punka — jak czterech różnych wyrzutków z głównego nurtu amerykańskiej młodzieży stworzyło tak oryginalną, jednostronną furię — pozostaje trudny do zdefiniowania".

Oto TOP10 listy '100 punkowych albumów wszech czasów' według "Rolling Stone"

Ramones - 'Ramones' X-Ray Spex - ‘Germfree Adolescents’ The Minutemen - ‘Double Nickels on the Dime’ The Clash - ‘The Clash’ Sleater-Kinney - ‘Dig Me Out’ Wire - 'Pink Flag’ The Sex Pistols - ‘Never Mind the Bollocks Here’s the Sex Pistols’ The Stooges - ‘Fun House’ Nirvana - ‘Nevermind’ The Clash - ‘London Calling’

Poniżej sprawdź nasz wybór najlepszych polskich i zagranicznych punkowych płyt wszech czasów: