Nowy dokument o Paulu Di'Anno (eks-Iron Maiden) ukaże się w formie fizycznej w czerwcu!

W październiku 2024 roku pożegnaliśmy Paula Di'Anno, byłego wokalistę brytyjskiej formacji Iron Maiden. Przypomnijmy, że zaśpiewał on na dwóch pierwszych studyjnych albumach Żelaznej Dziewicy: Iron Maiden (1980) oraz Killers (1981). Przed śmiercią muzyk pracował nad filmem dokumentalnym na temat swojej kariery.

Choć pod koniec życia poruszał się na wózku inwalidzkim, do ostatnich chwil nie stracił heavymetalowego pazura. Teraz fani będą mogli zobaczyć, jak wyglądały kulisy jego ostatnich lat. Firma Cleopatra Entertainment oficjalnie potwierdziła, że dokument zatytułowany Di’Anno – Iron Maiden’s Lost Singer trafi na platformy VOD oraz na DVD i Blu-Ray już 9 czerwca 2026.

Krzysztof Zalewski o Iron Maiden: „To śmieszna muzyka"

Za reżyserię dokumentu odpowiada Wes Orchoski, który w przeszłości odpowiadał m.in. za film Lemmy o liderze Motörhead. – Chciałem nakręcić film, który nie przypominałby żadnego rockowego dokumentu, jaki kiedykolwiek widzieliście. I w końcu, myślę, że nam się to udało – powiedział, cytowany w informacji prasowej.

Warto wspomnieć, że w produkcji pojawiają się James Hetfield z Metalliki, Gene Simmons z Kiss, Steve Harris z Iron Maiden Steve Harris, a także członkowie takich grup, jak Exodus, Slayer, Megadeth czy Sepultura.

Pod koniec stycznia tego roku w sieci pojawił się zwiastun dokumentu. Udostępniamy go poniżej.

Orshoski zaczął pracę nad dokumentem już w 2017 roku. – Wtedy Paul poruszał się już na wózku inwalidzkim i desperacko czekał na operacje, na które lekarze w Wielkiej Brytanii nie dawali zielonego światła. Zanim wybuchła pandemia, stan jego zdrowia gwałtownie się pogorszył. Wtedy wszystko się zmieniło dla niego i dla mojego filmu – powiedział reżyser całości.

