Nie żyje saksofonista Dick Parry. To on zagrał w kultowych utworach Pink Floyd

Szymon Bijak
2026-05-25 8:45

Dick Parry, genialny saksofonista, którego partie ubarwiły słynne utwory Pink Floyd, zmarł w wieku 83 lat. Informację o jego śmierci przekazał jego wieloletni przyjaciel, gitarzysta David Gilmour. – Jego gra była nie do podrobienia – napisał w mediach społecznościowych.

Autor: David Gilmour / Facebook

Świat muzyki obiegła niezwykle bolesna informacja. W wieku 83 lat odszedł Dick Parry – muzyk, którego charakterystyczne brzmienie saksofonu zna każdy fan rocka. Jego partie na zawsze zapisały się w historii muzyki, dzięki współpracy z brytyjską grupą Pink Floyd. Informację o śmierci Parry'ego potwierdził w mediach społecznościowych gitarzysta David Gilmour. Udostępnił on poruszający wpis. 

Odkąd skończyłem siedemnaście lat, grałem w zespołach z Dickiem na saksofonie, w tym również w Pink Floyd. Jego wyczucie i brzmienie sprawiały, że styl jego gry był nie do podrobienia – to znak rozpoznawczy o ogromnym pięknie, który znają miliony ludzi i który stanowi tak wielką część utworów takich jak "Shine On You Crazy Diamond", "Wish You Were Here", "Us and Them" czy "Money". Grał w moim ostatnim składzie koncertowym, w którym występował jeszcze Rick Wright podczas trasy "On An Island Tour", a także z Pink Floyd na koncercie Live 8 – napisał Gilmour. 

Oficjalna przyczyna śmierci muzyka nie została podana do publicznej wiadomości.

Dick Parry urodził się 22 grudnia 1942 roku w Kentford (Suffolk). Gilmoura poznał jeszcze jako nastolatek – obaj stawiali pierwsze kroki w lokalnych kapelach w okolicach Cambridge. Choć ich drogi na chwilę się rozeszły, gdy Gilmour dołączył do Pink Floyd w 1967, to Parry wkrótce stał się kluczową postacią w brzmieniu tego kultowego zespołu.

Był obecny na koncertach PF w latach 1973-1977, a także podczas światowej trasy koncertowej w 1994 promującej krążek The Division Bell

Choć Parry kojarzony jest przede wszystkim z Pink Floyd, to jako niezwykle ceniony muzyk sesyjny współpracował także z wieloma innymi legendami, chociażby z Rorym Gallagherem. Był ponadto członkiem sekcji dętej w zespole The Who na koncertach w latach 1979–1980.

