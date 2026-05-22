Która z nich to powiedziała: Lucy czy Klaudia? Przekonaj się w quizie dla największych fanów "Rancza"!

Gdy 5 marca 2006 roku na antenie TVP1 premierę miał pierwszy odcinek serialu o tytule Ranczo, z pewnością mało kto spodziewał się, że tego dnia na zawsze zmieni się historia rodzimej telewizji. Produkcja zapowiadała losy niejakiej Lucy Wilskiej (w tej roli Ilona Ostrowska), która po latach przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych do Polski, by zająć się pozostawionym jej w spadku przez prababcię dworkiem - w domyśle doprowadzić do jego sprzedaży. Posiadłość położna jest we wsi Wilkowyje, do której Lucy przyjeżdża, napotykając tam osoby, które mają zmienić jej życie - bezdomnego pijaczka, dawniej uznanego malarza Kusego (Paweł Królikowski), bezwzględnego Wójta Pawła Kozioła oraz jego brata bliźniaka i proboszcza okolicznej parafii, księdza Piotra Kozioła (w podwójnej roli brawurowy Cezary Żak). Wilska dość szybko podejmuje decyzję o pozostaniu w Polsce i zamieszkaniu w Wilkowyjach - i wtedy zaczyna się jedyna w swoim rodzaju opowieść o polskiej rzeczywistości, która trwała (z przerwą w latach 2009-2011) do 2016 roku.

Tak naprawdę wyglądają Wilkowyje. Odwiedziliśmy wieś z Rancza

W tym roku minęło więc dokładnie dwadzieścia (!) lat od premiery serialu, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii polskiej telewizji i który dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych, najbardziej lubianych i w swojej wymowie trafnych. Potwierdzono już oficjalnie, że po dwóch dekadach Ranczo powróci, aby cała historia w kilku odcinkach mogła dostać swoje podsumowanie i ostateczne zamknięcie po latach.

Taka rocznica to idealny moment, aby przypomnieć sobie kultowe cytaty z serialu! Czy znasz te, które padły z ust Lucy i Klaudii Kozioł, czyli córki Wójta, w którą przez te wszystkie lata wcielała się Marta Chodorowska? Przekonaj się poniżej!