Koniec świata zaczyna się od kolacji. „Rocznica” – dystopijny thriller Jana Komasy w streamingu

Fabuła „Rocznicy” skupia się na historii Ellen i Paula, modelowego małżeństwa z amerykańskiej wyższej klasy średniej, które żyje idealnym życiem. Sukces zawodowy, piękny dom i dorosłe dzieci, które właśnie układają sobie przyszłość to codzienność, której zazdroszczą im znajomi. Sielanka zostaje jednak zburzona, kiedy podczas uroczystej kolacji z okazji rocznicy ślubu, syn pary przedstawiam im swoją narzeczoną, Liz. Szybko okazuje się, że dziewczyna jest byłą studentką Ellen, która została wydalona ze szkoły z powodu swoich bardzo radykalnych poglądów. Liz szybko staje się częścią rodziny, powoli destabilizując jej ład i wprowadzając niepokój, który podbija rodzinne konflikty.

W tle prywatnych animozji narasta ogólnokrajowy niepokój. Społeczeństwo dzieli się pod wpływem tajemniczego, radykalnego ruchu polityczno-społecznego, który wkracza również w życie Ellen i Paula. Komasa umiejętnie i przewrotnie buduje analogię pomiędzy spadkiem zaufania społecznego a narastającym konfliktem rodzinnym. Zarówno w domu, jak i w publicznym dyskursie, wartości takie jak zaufanie, lojalność czy szczerość zostają poddane weryfikacji. „Rocznica” to przede wszystkim studium psychologiczne ludzi postawionych w sytuacji ekstremalnej – w konfrontacji ze zmianami, które naruszają znane dotąd standardy.

Produkcja Jana Komasy, reżysera takich filmów jak „Boże Ciało”, „Sala samobójców” czy „Miasto 44”, przyciąga uwagę także hollywoodzką obsadą. W filmie występują Diane Lane, Kyle Chandler, Zoey Deutch, Madeline Brewer, Dylan O’Brien oraz Phoebe Dynevor. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr., współpracujący wcześniej z Komasą przy „Bożym Ciele”.

Film „Rocznica” będzie dostępny od 23 maja w serwisie streamingowym CANAL+.