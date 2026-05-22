Czy wiesz wszystko o Lucy? To quiz dla wielbicieli głównej bohaterki serialu "Ranczo"!

To właśnie ją widzimy na ekranie jako pierwszą - z podróżnymi torbami, zapakowanym po brzegi plecakiem, czekającą na dworcu na przyjaciela, który zawiezie ją do gminy Wilkowyje, a więc miejsca, gdzie ma do załatwienia kilka swoich spraw. Lucy Wilska przyjeżdża do Polski po wielu, wielu latach życia w Stanach Zjednoczonych, by zająć się sprzedażą odziedziczonego dworku. Choć początkowo ma w planach powrót do USA gdy tylko uda się jej względnie doprowadzić cały proces do końca, jeden sen sprawia, że zmienia zdanie i podejmuje decyzję o rozpoczęciu życia w tej małej, zacofanej wsi, wśród ludzi, którzy początkowo podchodzą do niej z nieufnością i podejrzliwością.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sprawdź w quizie, jak dobrze znasz Lucy

W rolę Lucy przez cały czas trwania serialu Ranczo wcielała się Ilona Ostrowska - uznana już w tym czasie aktorka teatralna, znana z ról epizodycznych w takich produkcjach, jak Dzień Świra, Na wspólnej, M jak miłość, Kryminalni czy Tulipany. To ona właśnie stworzyła postać zupełnie kultową, którą widzowie i widzki pokochali natychmiastowo! Co wiesz o Lucy?

Sprawdź w naszym quizie: