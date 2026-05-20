Tony Iommi (Black Sabbath) został uhonorowany przez władze Birmingham!

19 maja 2026 roku, podczas zgromadzenia rady miejskiej, burmistrz Birmingham Zafar Iqbal wręczył prestiżowe nagrody Lord Mayor's Awards. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. prezes klubu piłkarskiego Birmingham City, Tom Wagner, oraz Tony Iommi, gitarzysta znany z Black Sabbath.

Muzyka doceniono za jego wybitne osiągnięcia jako światowej sławy muzyka, kompozytora i producenta. To także wyraz uznania dla jego niezwykłego wpływu na tożsamość kulturalną i muzyczną miasta.

Tony Iommi palce| ESKA Rock Człowiek z Metalu Shor

– Nagrody Lord Mayor's Awards honorują to, co w Birmingham najlepsze – ludzi i organizacje, które wykazały się wyjątkową służbą dla miasta i jego mieszkańców. Od globalnych ikon, takich jak Tony Iommi i Tom Wagner, po osoby pracujące niestrudzenie w naszych społecznościach – każdy laureat odegrał kluczową rolę w kształtowaniu Birmingham, które wszyscy kochamy – powiedział burmistrz Zafar Iqbal.

– Co za niesamowity zaszczyt móc odebrać dziś nagrodę Lord Mayor’s Award z rąk burmistrza Zafara Iqbala w Birmingham. Czuję ogromną dumę i wdzięczność – napisał z kolei, w mediach społecznościowych, Iommi.

Tony Iommi pracuje nad kolejnym solowym albumem

Tony Iommi już od jakiegoś czasu pracuje nad kolejnym solowym albumem, pierwszym od dwudziestu lat. W rozmowie z Eddiem Trunkiem muzyk podzielił się informacji na temat następcy Fused z 2005.

Krążek gitarzysty miał być pierwotnie... instrumentalny. Ostatecznie tak się jednak nie stanie. – Na ten moment na płycie mam jednego wokalistę. Pierwotnie myślałem o kilku, ale wszystko zaczęło się od pomysłu, że będzie to album instrumentalny. Mam trochę materiału instrumentalnego, ale w końcu pomyślałem: "Och, chciałbym spróbować z wokalistą". I tak właśnie robię – dodał muzyk w ubiegłorocznym wywiadzie.

W ostatnich latach Tony Iommi wydał wyłącznie dwa instrumentalne utwory, Scent of Dark oraz Deified, które towarzyszyły wprowadzeniu na rynek nowych perfum firmowanych przez gitarzystę. Oba numery powstały we współpracy z ekskluzywną włoską marką Xerjoff. Nie tak dawno z kolei Iommi wziął udział w nagraniu kompozycji Rocket brytyjskiego wokalisty Robbiego Williamsa.

