Cezary Łazarewicz w “Mellinie” w Esce ROCK!

Dominika Bany
2026-05-21 19:58

W tym tygodniu premierę miał kolejny już odcinek talk show “Mellina” Eski ROCK, którego prowadzącym jest Marcin Meller - historyk, dziennikarz i autor książek. Tym razem gościem epizodu był Cezary Łazarewicz! O czym dziennikarz opowiedział w talk show?

Autor: Materiały prasowe - PHOTO MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS/ Materiały prasowe

Gościem najnowszej "Melliny" jest reporter Cezary Łazarewicz. Laureat Nagrody Literackiej „Nike” z 2017 za książkę Żeby nie było śladówna podstawie której powstał głośny film. W programie Łazarewicz tłumaczy, czym różni się dziennikarstwo od popularnego dziś nabijania sobie lajków.

Marcin Meller pyta m.in. dlaczego jego gość skrytykował Krzysztofa Stanowskiego za zaproszenie do Kanału Zero Janusza Walusia, skoro on sam napisał o nim książkę. Łazarewicz prywatnie jestem fanem The Beatles i mówi wprost "Yoko Ono to zaraza". Niewiele brakowało, żeby został marynarzem a nie reporterem. Jak to się stało, że z jednej z podróży cudem uszedł z życiem?

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.

