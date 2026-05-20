Richie Sambora zaśpiewał klasyk Bon Jovi na weselu swojej córki! Nagranie podbija sieć

Bon Jovi to zdecydowanie jeden z kluczowych zespołów dla szeroko pojmowanych ciężkich brzmień, tak naprawdę każdej dekady od momentu założenia zespołu, czyli od lat 80. Formacja zwróciła na siebie uwagę już za sprawą swojego debiutanckiego albumu, przełom dla niej nadszedł w 1986 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała jej trzecia studyjna płyta - legendarna Slippery When Wet.

Krążek sam w sobie z miejsca stał się klasykiem, spędzając aż osiem tygodni na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. Grupa wylansowała z niego cztery single: You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer, Wanted Dead or Alive oraz Never Say Goodbye, a każdy obecnie cieszy się statusem przeboju.

Płyta ta powstała oczywiście przy aktywnym udziela Richiego Sambory. Gitarzysta był częścią Bon Jovi w latach 1983-2013 i uchodził za jednego z jej kluczowych twórców. Choć muzyk nie gra już z formacją, to wciąż czuje jej ducha, co udowodnił teraz na... weselu swojej córki!

Bon Jovi - największe przeboje legendy rocka lat 80.

Klasyk Bon Jovi porwał weselny tłum!

Richie Sambora doczekał się tylko jednego dziecka, córki Avy Elizabeth Sambora, która jest owocem małżeństwa muzyka z aktorką Heather Locklear. Kilka dni temu media społecznościowe obiegły zdjęcia i nagrania wskazujące na to, że Ava wyszła za mąż. Wybrankiem kobiety został niejaki Tyler Farrara, który udowodnił, że muzyka Bon Jovi zdecydowanie nie jest mu obca!

Sam Richie Sambora udostępnił na swoim koncie na portalach społecznościowych wideo, na którym wraz z weselnym zespołem wykonuje dla zebranych na uroczystości gości jeden z największych klasyków Bon Jovi. Mowa oczywiście o wspomnianym już wyżej Livin' on a Prayer! Słynna kompozycja wybrzmiała w nieco innej, bardziej weselnej wersji, na filmiku uwagę zwracają w dużej mierze bawiący się przednio państwo młodzi!

Oto 5 ciekawostek o albumie "Slippery When Wet":