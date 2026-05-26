Scott Ian przyznał wprost, że grał w pokera online podczas... koncertów Anthraxu

Scott Ian to gitarzysta znany z amerykańskiej, thrashmetalowej formacji Anthrax, która istnieje na rynku już od ponad czterech dekad. Muzyk jest także zapalonym graczem w pokera. Ian udzielił ostatnio wywiadu serwisowi Poker News. Gitarzysta wspomina w nim, że jego miłość do hazardu zaczęła się w 2006 roku, od charytatywnego turnieju dla celebrytów.

Muzyk Anthrax przyznał wprost, że na tyle się wciągnął w pokera, że zaczął grać również w... trakcie koncertów.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bywały chwile, kiedy grałem w niedzielnym turnieju. Zachodziłem w nim naprawdę daleko, aż tu nagle przychodził czas, że zespół wychodził na scenę, a ja miałem w głowie tylko jedno: "I co ja teraz, do cholery, zrobię?". Zabierałem więc ze sobą laptopa na scenę. Grałem koncert, a laptop leżał tuż obok, z boku sceny, tam gdzie rozstawiał się mój technik gitarowy. No i tak sobie grałem – piosenki trwają średnio od czterech do sześciu minut – a w przerwach między utworami biegłem na tyły i pytałem: "Co tam się stało?". Mój technik ogarniał Texas Hold ‘Em na tyle, że mogłem po prostu zostawić mu instrukcje w stylu: "Na tym etapie pasuj wszystko oprócz pary dziewiątek lub czegoś lepszego" – powiedział Scott Ian.

Technik, jak dodał gitarzysta, radził sobie naprawdę całkiem dobrze. – Właściwie kilka razy zdarzyło się, że wszedł w rozdanie i naprawdę wygrał dla mnie pulę, więc jeśli kończyłem turniej z kasą, to na koniec gry jemu też coś odpalałem – podsumował muzyk.

Anthrax ogłosił w końcu szczegóły nowego studyjnego albumu

Dwunasty studyjny album grupy, który będzie nosił tytuł Cursum Perficio (jest to łacińska fraza, którą można przetłumaczyć jako "ukończę swoją podróż"), pojawi się na półkach sklepowych 18 września 2026 nakładem wytwórni Megaforce. Całość zapowiada singiel It’s For The Kids.

Za produkcję nadchodzącego wydawnictwa grupy odpowiada Jay Ruston, który w przeszłości współpracował m.in. ze Steel Panther czy Stone Sour. Był odpowiedzialny także za dwie poprzednie płyty Anthraxu: Worship Music oraz For All Kings. Płyta powstawała w Studiu 606 w Northridge w Kalifornii, które należy do Dave'a Grohla, lidera Foo Fighters. Na Cursum Perficio znajdzie się 11 premierowych utworów.

Oto najlepsze metalowe albumy z lat 80. według sztucznej inteligencji [TOP10]:

11