Hypnosaur wypuścił drugi studyjny album. Warszawski kwartet przedstawia "Afterlife"

Hypnosaur wypuścił drugi studyjny album. Oto Afterlife
Hypnosaur to warszawski kwartet operujący w stylistyce ciężkiego i melodyjnego rock’n’rolla, który zespół określa mianem "jurassic punk". Formacja istnieje od 2017 roku i od tego czasu wydała dwie EP-ki (Illusion w 2019 oraz Undead Invaders Born to Die in a Maze w 2024) oraz album długogrający Doomsday (2022). Po czterech lat przerwy przyszła pora na drugie pełnowymiarowe wydawnictwo od Hypnosaur. 26 maja 2026 oficjalnie ukazał się krążek zatytułowany Afterlife.
Warstwa tekstowa skupia się na problemach dezinformacji i wpływie technologii na społeczeństwo. Muzycznie to krok naprzód: zarówno pod względem kompozycji, produkcji, jak też bardziej rozbudowanego instrumentarium (theremin, przeszkadzajki). Za rejestrację materiału w Sound of Records oraz mix i master odpowiada Haldor Grunberg, który współpracował z Behemothem czy Me And That Man.
Z kolei autorem oprawy graficznej albumu Afterlife jest Rafał Wechterowicz (TOO MANY SKULLS), artysta pochodzący z Poznania. Jest on znany z wieloletniej współpracy z czołowymi światowymi grupami rockowymi i metalowymi, takimi jak Ozzy Osbourne, Ghost, Anthrax, Slayer czy Mastodon.
A tak prezentuje się szczegółowa tracklista płyty:
- Afterlife
- Lieflower
- Reality-141
- Look at the Balls
- Danger
- Hardwired
- World of Insanity
- Alone
- Into the Sun
Grupę Hypnosaur tworzą: wokalista i klawiszowiec Bartosz Kulczycki, basista Marcin Jastrzębski, gitarzysta Michał Siedlecki oraz perkusista Marcin Szóstakowski.