Hypnosaur wypuścił drugi studyjny album. Warszawski kwartet przedstawia "Afterlife"

Hypnosaur wypuścił drugi studyjny album. Oto Afterlife

Hypnosaur to warszawski kwartet operujący w stylistyce ciężkiego i melodyjnego rock’n’rolla, który zespół określa mianem "jurassic punk". Formacja istnieje od 2017 roku i od tego czasu wydała dwie EP-ki (Illusion w 2019 oraz Undead Invaders Born to Die in a Maze w 2024) oraz album długogrający Doomsday (2022). Po czterech lat przerwy przyszła pora na drugie pełnowymiarowe wydawnictwo od Hypnosaur. 26 maja 2026 oficjalnie ukazał się krążek zatytułowany Afterlife.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Warstwa tekstowa skupia się na problemach dezinformacji i wpływie technologii na społeczeństwo. Muzycznie to krok naprzód: zarówno pod względem kompozycji, produkcji, jak też bardziej rozbudowanego instrumentarium (theremin, przeszkadzajki). Za rejestrację materiału w Sound of Records oraz mix i master odpowiada Haldor Grunberg, który współpracował z Behemothem czy Me And That Man.

Z kolei autorem oprawy graficznej albumu Afterlife jest Rafał Wechterowicz (TOO MANY SKULLS), artysta pochodzący z Poznania. Jest on znany z wieloletniej współpracy z czołowymi światowymi grupami rockowymi i metalowymi, takimi jak Ozzy Osbourne, Ghost, Anthrax, Slayer czy Mastodon.

A tak prezentuje się szczegółowa tracklista płyty:

Afterlife Lieflower Reality-141 Look at the Balls Danger Hardwired World of Insanity Alone Into the Sun

Grupę Hypnosaur tworzą: wokalista i klawiszowiec Bartosz Kulczycki, basista Marcin Jastrzębski, gitarzysta Michał Siedlecki oraz perkusista Marcin Szóstakowski.

