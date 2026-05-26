Hypnosaur wypuścił drugi studyjny album. Warszawski kwartet przedstawia "Afterlife"

Szymon Bijak
2026-05-26 10:48

Na rynku właśnie pojawiła się druga studyjna płyta warszawskiego kwartetu Hypnosaur zatytułowana "Afterlife". Członkowie grupy określają swoją muzyką mianem "jurassic punk". Na nowym albumie zespołu znalazło się 9 premierowych kompozycji, w tym singlowy numer tytułowy.

Hypnosaur

Autor: Łukasz Nowakowski - Snap the Beat/ Materiały prasowe

Hypnosaur to warszawski kwartet operujący w stylistyce ciężkiego i melodyjnego rock’n’rolla, który zespół określa mianem "jurassic punk". Formacja istnieje od 2017 roku i od tego czasu wydała dwie EP-ki (Illusion w 2019 oraz Undead Invaders Born to Die in a Maze w 2024) oraz album długogrający Doomsday (2022). Po czterech lat przerwy przyszła pora na drugie pełnowymiarowe wydawnictwo od Hypnosaur. 26 maja 2026 oficjalnie ukazał się krążek zatytułowany Afterlife

Warstwa tekstowa skupia się na problemach dezinformacji i wpływie technologii na społeczeństwo. Muzycznie to krok naprzód: zarówno pod względem kompozycji, produkcji, jak też bardziej rozbudowanego instrumentarium (theremin, przeszkadzajki). Za rejestrację materiału w Sound of Records oraz mix i master odpowiada Haldor Grunberg, który współpracował z Behemothem czy Me And That Man. 

Z kolei autorem oprawy graficznej albumu Afterlife jest Rafał Wechterowicz (TOO MANY SKULLS), artysta pochodzący z Poznania. Jest on znany z wieloletniej współpracy z czołowymi światowymi grupami rockowymi i metalowymi, takimi jak Ozzy Osbourne, Ghost, Anthrax, Slayer czy Mastodon.

A tak prezentuje się szczegółowa tracklista płyty:

  1. Afterlife
  2. Lieflower
  3. Reality-141
  4. Look at the Balls
  5. Danger
  6. Hardwired
  7. World of Insanity
  8. Alone
  9. Into the Sun 

