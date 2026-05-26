Ozzy Osbourne został oficjalnie uhonorowany w amerykańskim Kongresie!

W lipcu 2025 roku zmarł Ozzy Osbourne, jeden z najważniejszych wokalistów w historii muzyki rockowej. Frontman Black Sabbath pozostawił po sobie ogromny dorobek. Ostatnio jego dziedzictwo zostało docenione na najwyższym szczeblu państwowym w USA. Amerykańska Izba Reprezentantów oddała mu należny hołd. Jego zasługi zostały wpisane do Oficjalnego Rejestru Kongresu.

Za całą inicjatywą stoi republikańska kongresmenka Victoria Spartz reprezentująca stan Indiana.

Ozzy Osbourne na ostatnim nagraniu przed śmiercią. Kelly Osbourne wrzuciła je na dwa dni przed odejściem artysty

W swoim przemówieniu przypomniała skromne początki wokalisty, który dorastał w brytyjskim Birmingham. – Wywodził się z bardzo skromnego środowiska. Wychowany przez rodziców, którzy byli robotnikami fabrycznymi, podniósł się ze skromnych realiów, by stać się jednym z najbardziej wpływowych artystów wszech czasów – prawdziwym bohaterem klasy robotniczej, którego sukces nigdy nie wymazał jego autentyczności ani więzi ze zwykłymi ludźmi – powiedziała.

Warto wspomnieć, że amerykańscy politycy dostrzegli w Ozzym także wzór... rodzinnych więzi. W uzasadnieniu wyróżnienia mocno podkreślono rolę jego żony Sharon oraz syna Jacka. Zauważono, że kultowe reality show The Osbournes, które było emitowane w stacji MTV, pokazało światu pełne humoru i miłości oblicze tej rodziny.

Choć Osbourne urodził się w Anglii, to większość życia spędził właśnie w Stanach Zjednoczonych. – Naprawdę kochał ten kraj. Stał się ikoną głęboko wplecioną w tkankę amerykańskiej kultury muzycznej i wielkim ambasadorem naszego narodu na całym świecie, ucieleśniając tego samego niepokornego, miłującego wolność ducha, który definiuje samą Amerykę – dodała Victoria Spartz.

It was my pleasure to present my good friends, the Osbourne family, with a Congressional Record honoring the legendary Ozzy Osbourne. Ozzy’s freedom-loving rebellious spirit — together with Sharon’s wisdom and strength — left a lasting impact on so many American families. He also… pic.twitter.com/qt4sRzDDOg— Rep. Victoria Spartz (@RepSpartz) May 15, 2026

Na sam koniec dodajmy, że dokument z rąk kongresmenki odebrała osobiście rodzina Osbourne'ów. Jack Osbourne nie krył wzruszenia i opublikował w sieci post z podziękowaniami. – To niezwykły zaszczyt otrzymać Oficjalny Rejestr Kongresu dla taty w Kapitolu. Dziękuję bardzo, to był dzień, którego nigdy nie zapomnimy – napisał.

