Napisanie "Black Hole Sun" zajęło tylko piętnaście minut. Chris Cornell stworzył legendarny hit dzięki pomyłce w radiu

Ranking najważniejszych brytyjskich zespołów rockowych wszech czasów.

Przesłyszenie spikera radiowego zmieniło historię rocka. Jak Chris Cornell wymyślił tytuł "Black Hole Sun"?

W 1993 roku Chris Cornell jechał swoim samochodem przez Seattle, słuchając lokalnych wiadomości. Spiker relacjonował jakieś bieżące wydarzenia i użył zwrotu, w którym padły słowa o czarnej dziurze. Przez szum radia i chwilowe rozproszenie wokalista Soundgarden usłyszał w głowie frazę "black hole sun". Natychmiast uznał to za świetny tytuł na piosenkę, choć szybko zdał sobie sprawę, że w radiu wcale to nie padło. Zamiast zignorować tę pomyłkę, zaczął układać do tych słów melodię jeszcze za kierownicą.

Pomyślałem, że to niesamowity tytuł na piosenkę, ale zaraz potem dotarło do mnie, że on wcale tego nie powiedział – wspominał Cornell po latach

Piosenka napisana w kwadrans. Chris Cornell i jego błyskawiczny proces twórczy

Cornell nie miał pod ręką dyktafonu, więc musiał nucić i gwizdać wymyśloną linię melodyczną przez całą drogę do domu, żeby jej nie zapomnieć. Gdy tylko przekroczył próg, chwycił gitarę i w ciągu zaledwie 15 minut stworzył kompletną strukturę utworu. Tekst powstał metodą strumienia świadomości. Muzyk nie chciał opowiadać żadnej konkretnej historii, postawił raczej na budowanie mrocznego i odrealnionego nastroju za pomocą luźno powiązanych ze sobą obrazów. Skupił się na tym, aby słowa dobrze współgrały z muzyką, nie dbając o logiczną ciągłość narracji.

Obawy przed "beatlesowskim" brzmieniem. Dlaczego Soundgarden prawie odrzuciło swój największy hit?

Soundgarden było wtedy kojarzone głównie z ciężkim, brudnym grunge'em i skomplikowanymi riffami. Cornell poważnie obawiał się, że "Black Hole Sun" brzmi zbyt popowo i przypomina twórczość The Beatles, co mogło nie spodobać się reszcie kapeli. Spodziewał się, że koledzy wyśmieją ten pomysł lub uznają go za zbyt miękki jak na standardy ich grupy. Stało się jednak zupełnie inaczej. Producent Michael Beinhorn po przesłuchaniu taśmy demo poczuł, że ma do czynienia z materiałem na światowy przebój i od razu nakazał nagranie utworu.

Gitarzysta Kim Thayil oraz sekcja rytmiczna szybko podchwycili temat. Postanowili dodać do piosenki charakterystyczny dla grupy ciężar, ale zachowali jej psychodeliczny klimat. Do uzyskania specyficznego, "pływającego" dźwięku gitar użyli głośnika Leslie, który zazwyczaj współpracował z organami Hammonda. To właśnie ten zabieg nadał całości niepokojący, podwodny charakter, który do dziś rozpoznaje niemal każdy fan rocka na świecie.

Apokaliptyczna wizja w MTV. Jak teledysk Howarda Greenhalgha dopełnił sukcesu "Black Hole Sun"?

Wydany latem 1994 roku singiel stał się gigantycznym sukcesem komercyjnym, spędzając 7 tygodni na szczycie listy Billboardu. Do ogromnej popularności numeru mocno przyczynił się surrealistyczny teledysk, który stacja MTV emitowała z ogromną częstotliwością. Za reżyserię odpowiadał Howard Greenhalgh, który stworzył jedną z najbardziej pamiętnych wizji lat 90. Klip pokazywał amerykańskie przedmieścia w krzywym zwierciadle, z ludźmi o nienaturalnie szerokich, upiornych uśmiechach, którzy ostatecznie zostają wessani przez tytułową czarną dziurę.

Grammy i brak głębszego sensu. Chris Cornell o interpretacjach fanów

Mimo że piosenka zdobyła nagrodę Grammy i stała się hymnem pokolenia, sam autor często studził zapał fanów doszukujących się w niej ukrytych znaczeń. Przez lata sugerowano, że utwór traktuje o depresji lub końcu świata, ale Cornell wielokrotnie twierdził, że tekst "Black Hole Sun" to tylko zabawa językiem. Utwór doczekał się też wielu przeróbek, a jedną z najważniejszych była wersja przygotowana przez legendę country, Johnny'ego Casha. Cornell wspominał później, że uznanie ze strony Casha było dla niego jednym z największych wyróżnień w całej muzycznej karierze.

