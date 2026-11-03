Największy hit Aerosmith powstał z myślą o Celine Dion. „I Don't Want to Miss a Thing” dało im jedyny numer jeden

Muzyka rockowa lat 90-tych - zagranica. Kultowe krążki z tego okresu

Inspiracja prosto z łóżka Barbry Streisand. Skąd wziął się pomysł na hit?

Piosenka powstała w 1997 roku pod wpływem impulsu. Autorka hitów Diane Warren oglądała w telewizji wywiad z Barbrą Streisand i jej partnerem Jamesem Brolinem. Brolin wyznał wtedy przed kamerami, że tak bardzo kocha swoją narzeczoną, że brakuje mu jej nawet wtedy, gdy śpi. To zdanie tak poruszyło kompozytorkę, że od razu zanotowała hasło „I don't want to miss a thing”, czyli w wolnym tłumaczeniu „nie chcę przegapić żadnej chwili”. Co ciekawe, Warren wcale nie szukała wtedy materiału dla rockmanów z Bostonu.

W głowie kompozytorki brzmiał czysty, monumentalny głos kobiecy, a idealną kandydatką do wykonania tej ballady wydawała się Celine Dion. Utwór miał klasyczną konstrukcję popowego wyciskacza łez, co w latach 90. było specjalnością kanadyjskiej piosenkarki. Dopiero producenci filmu „Armageddon” zasugerowali, że piosenkę powinien nagrać zespół Aerosmith. Głównym powodem był fakt, że w produkcji jedną z głównych ról grała Liv Tyler, córka wokalisty zespołu, co miało zapewnić filmowi dodatkową promocję i silny ładunek emocjonalny.

Joe Perry nazywał to popowym chłamem. Dlaczego Aerosmith nie chciało tej piosenki?

Gdy muzycy Aerosmith po raz pierwszy usłyszeli wersję demo, na której Diane Warren śpiewała przy akompaniamencie pianina, byli autentycznie przerażeni. Gitarzysta Joe Perry nie krył niechęci i uważał, że nagranie czegoś tak cukierkowego zniszczy ich rockową wiarygodność, na którą pracowali dekadami. Muzycy, przyzwyczajeni do pisania własnych, drapieżnych riffów lub współpracy z rockowymi songwriterami, bali się oskarżeń o ostateczne sprzedanie się komercji i wejście w świat muzyki środka.

Ostatecznie to Steven Tyler przekonał kolegów, żeby dali utworowi szansę. Wokalista czuł, że obecność jego córki na ekranie zmienia postać rzeczy i nadaje tej współpracy osobisty charakter. Reszta kapeli podeszła jednak do zadania z dużym dystansem. Perkusista Joey Kramer i basista Tom Hamilton nagrali swoje partie niemal jak najęci muzycy sesyjni, chcąc po prostu jak najszybciej skończyć pracę nad tym utworem i wyjść ze studia.

Śpiewanie z nogą w gipsie. Jak Steven Tyler „zrockował” popową balladę?

Proces nagrywania utworu w studio Record Plant w Los Angeles był dla Tylera sporym wyzwaniem fizycznym. Wokalista był świeżo po zerwaniu więzadła w kolanie, do którego doszło, gdy podczas koncertu upadł na niego statyw mikrofonowy. Przez większość sesji Tyler musiał siedzieć na wysokim stołku z nogą w gipsie, co bardzo utrudniało mu prawidłową pracę przeponą przy tak wymagających partiach. Mimo bólu i ograniczeń ruchowych, artysta postanowił nadać popowej kompozycji brudnego, rockowego sznytu.

Wziąłem jej piosenkę i włożyłem w nią cały swój ból – wspominał Steven Tyler w jednym z wywiadów

To właśnie dzięki jego improwizacjom, charakterystycznej chrypie i rockowym piskom w finale, utwór przestał brzmieć jak odrzut z płyty Celine Dion. Diane Warren była zachwycona tym, jak Tyler przearanżował jej dzieło, dodając mu emocjonalnej głębi i agresji, której brakowało w pierwotnej wersji. Wokalista celowo zaczął śpiewać bardzo nisko, by na końcu wybuchnąć z całą mocą, co stało się znakiem rozpoznawczym tego przeboju.

Jedyny numer jeden w historii zespołu. Sukces, który podzielił fanów

Choć Aerosmith ma na koncie dziesiątki legendarnych utworów, to właśnie „I Don't Want to Miss a Thing” jest ich jedynym utworem, który dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Piosenka zadebiutowała na pierwszym miejscu 5 września 1998 roku i nie schodziła z niego przez cztery kolejne tygodnie. Stała się światowym fenomenem, zdobywając nominację do Oscara i przyciągając do zespołu miliony młodych słuchaczy, którzy wcześniej nie znali ich blues-rockowych korzeni z lat siedemdziesiątych.

Wielu starych fanów do dziś nie może wybaczyć zespołowi tego skoku w stronę mainstreamu, nazywając numer „korporacyjnym rockiem”. Krytycy muzyczni również byli podzieleni, ale wynik sprzedażowy i gigantyczna popularność radiowa uciszyły większość sceptyków. Piosenka okazała się tak uniwersalna, że zaledwie kilka miesięcy później własną wersję nagrał artysta country Mark Chesnutt, który również podbił nią listy przebojów w swoim gatunku, co było rzadkim przypadkiem tak szybkiego sukcesu dwóch różnych wersji tego samego utworu.

Teledysk za miliony dolarów i trudne występy na żywo

Promocja utworu wiązała się z ogromnymi nakładami finansowymi, co doskonale widać w teledysku wyreżyserowanym przez Wayne'a Ishama. Na planie zlokalizowanym w obiektach NASA wykorzystano prawdziwe kombinezony astronautów, które kosztowały fortunę, co nadało klipowi rozmachu godnego filmowej superprodukcji. Sukces miał jednak swoją cenę, ponieważ ballada okazała się wyjątkowo trudna do wykonywania na żywo. Wysokie rejestry, w jakie Tyler wchodzi pod koniec piosenki, stanowiły potężne obciążenie dla jego strun głosowych, przez co artysta przez lata obawiał się śpiewać ten numer podczas długich tras koncertowych.

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